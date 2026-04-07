快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

沙國大漲外銷亞洲油價

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

沙烏地阿拉伯國家石油公司6日宣布，大幅調高5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP），將比杜拜／阿曼指標價每桶溢價達19.50美元，溢價幅度創新高，且比4月大幅提高17美元。不僅漲幅超高，且計價基礎高度不穩定，令煉油業者備感困擾。

但5月溢價幅度只有市場預估幅度的一半。據彭博調查指出，5月沙國的供油價格極難估算，因為開戰以來杜拜／阿曼指標價震盪激烈，而5月底的指標價格比目前水位大幅下降。

基於OSP難以預估，亞洲煉油業者已建議沙國採用布蘭特原油等其他市場指標來設定OSP。但沙國仍堅持採用往常的計價方式，使買家對於實際支付油價無法確定。

沙國並將中級與重級原油的溢價幅度也設定在相同水準，儘管沙國目前根本無法供應這些原油。沙國對美國及西歐出口原油的溢價幅度也都創新高。

由於荷莫茲海峽實際封閉，沙國已將東部生產的原油通過油管轉到西部紅海沿岸的揚布港裝運。油管最大輸運量為每天700萬桶，揚布港每天出口量接近500萬桶，約相當於開戰前出口量的70%。

美國 彭博 杜拜

延伸閱讀

OPEC+下月象徵性增產

中東戰火 陸3月能源價格指數飆16.5%

吸收油價逾90.6億元 中油啟動「三箭」籌資保營運

穩定民生需求 中油：原油氣庫存維持戰前水準、石油腦供應可至5月底

相關新聞

劍指美中 國際能源總署促勿囤油、燃料

（ＩＥＡ）執行董事比羅爾警告，各國在美國與以色列對伊朗開戰引發的能源危機期間，須克制囤積石油與燃料的衝動。他這番談話，顯然是不點名批評中國和美國。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

小摩：美國面臨多項風險 呼籲政府需要「變得更強」

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在年度股東信中指出，多項逆風因素正浮現，包括全球衝突、通膨持續、私人市場動盪，以及所稱的「不良的銀行監管」。他也表示，在面臨地緣政治不確定性、經濟搖擺不定，以及人工智慧（AI）帶來的顛覆性影響之際，美國應重新投入其核心價值。

美獨棟宅老舊 維修費變高

一項最新研究指出，美國的獨棟屋嚴重老舊，平均屋齡已達創紀錄的44年，需要定期翻修。財務專家建議，屋主每年至少需預留房價1%的維修費用。

南韓綠能發電占比衝20%

南韓政府6日表示，目標是在2030年前，將再生能源發電比重提高到至少20%，以降低對進口能源的嚴重依賴，並應對因先進產業成長而激增的電力需求。

沙國大漲外銷亞洲油價

沙烏地阿拉伯國家石油公司6日宣布，大幅調高5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP），將比杜拜／阿曼指標價每桶溢價達19.50美元，溢價幅度創新高，且比4月大幅提高17美元。不僅漲幅超高，且計價基礎高度不穩定，令煉油業者備感困擾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。