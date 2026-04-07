沙國大漲外銷亞洲油價

沙烏地阿拉伯國家石油公司6日宣布，大幅調高5月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格（OSP），將比杜拜／阿曼指標價每桶溢價達19.50美元，溢價幅度創新高，且比4月大幅提高17美元。不僅漲幅超高，且計價基礎高度不穩定，令煉油業者備感困擾。

但5月溢價幅度只有市場預估幅度的一半。據彭博調查指出，5月沙國的供油價格極難估算，因為開戰以來杜拜／阿曼指標價震盪激烈，而5月底的指標價格比目前水位大幅下降。

基於OSP難以預估，亞洲煉油業者已建議沙國採用布蘭特原油等其他市場指標來設定OSP。但沙國仍堅持採用往常的計價方式，使買家對於實際支付油價無法確定。

沙國並將中級與重級原油的溢價幅度也設定在相同水準，儘管沙國目前根本無法供應這些原油。沙國對美國及西歐出口原油的溢價幅度也都創新高。

由於荷莫茲海峽實際封閉，沙國已將東部生產的原油通過油管轉到西部紅海沿岸的揚布港裝運。油管最大輸運量為每天700萬桶，揚布港每天出口量接近500萬桶，約相當於開戰前出口量的70%。