全球原油要用完了嗎？高盛這麼說

荷莫茲海峽持續遭到封鎖，全球石油是否快要用盡？以原物料分析師Yulia Zhestkova Grigsby為首的高盛團隊，從三個角度回答這個問題，分別是產品供給、價格反應、市場傳聞。

供給方面，亞洲已感受到供給短缺。截至3月底，亞洲每日進口原油驟減900萬桶。而塑化原料的情況更糟，戰前庫存就已處於低檔。以油輪航行時間來看，要到本月底，才會真正體會到波斯灣原油供給匱乏之苦。

儘管印度和泰國等國開始配給燃料、中斷供給、或管制消費。但高盛並未將此定調為結構性的供給危機。中國大陸和日本等大型經濟體，仍有龐大的戰備原油，較能安度風暴。而且其他國家也有轉圜餘裕，可以繞道輸油或動用庫存。

至於價格，柴油等煉製油品大漲150%，不只反應供給短缺，也顯示預防性囤貨，比方英國等富裕國家大買飛機燃料。

市場傳聞部分，菲律賓發布全國燃油緊急狀況，南韓限制公部門汽車上路，澳洲也有許多加油站遭搶購一空。

整體而言，全球尚未用盡原油，但倘若荷莫茲海峽持續關閉，地區性短缺和價格飆漲，可能會惡化，尤其是仰賴進口的地區。