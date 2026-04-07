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全球碳酸鋰價十個月漲1.2倍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

全球碳酸鋰價格過去十個月飆升逾120%，雖近期碳酸鋰期貨小幅回調，但供需仍偏緊。需求端受新能源車、家庭及工業儲能及AI算力拉動；供給端受海外礦產政策與地緣風險影響。

科創板日報指出，全球鋰市場迎來關鍵十字路口。Mysteel統計，截至4月3日，電池級碳酸鋰報價達每噸人民幣15.8萬元，較2025年下半年人民幣6-7萬元翻倍。此輪價格上漲主要由2025年第4季儲能、新能源汽車需求集中爆發及礦端政策干擾推動。

摩根士丹利預測，2026年全球鋰市場將出現八萬噸碳酸鋰當量短缺，瑞銀則預測短缺規模為2.2萬噸；瑞銀同時表示，2026年全球鋰需求增速為14%，2027年將進一步提升至16%。Mysteel預測第2季碳酸鋰核心波動區間每噸人民幣13-17萬元。

大陸海關數據顯示，2025年磷酸鐵鋰出口量約3.24萬噸，年增880%。業界認為海外家庭、工商及資料中心儲能需求旺盛，AI算力與大數據產業進一步拉動需求。中信建投證券預計，今年全球鋰電池需求將達3,065GWh，年增34%。

大陸磷酸鐵鋰企業透過拓展海內外原料布局、提升產品性能及調整訂單應對價格上行。其中，厦鈦新能原材料多來自大陸，存貨達人民幣45.69億元，有助平滑波動並透過產品升級推動價格傳導。德方納米布局海內外原料，海外訂單增幅明顯，儲能需求增幅高於動力電池。

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