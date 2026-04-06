伊朗戰爭推升LPG價格 斯里蘭卡家用瓦斯再漲價

斯里蘭卡今天宣布再度調漲液化石油氣（LPG）價格，漲幅將近1/4，主因是伊朗戰爭導致全球價格上揚。

法新社報導，除了天然氣，斯里蘭卡石油也全數仰賴進口，發電用煤同樣得靠採購。當局已警告，中東戰事若持續，恐將嚴重衝擊該國從2022年經濟崩潰中復甦的努力。

今天調漲家用瓦斯價格前，斯里蘭卡上月已將價格調漲8%。

在斯里蘭卡LPG市占率約1/4的民營公司，這次將零售價上調23%，從4630盧比（約合18.08美元）漲至5700盧比。

國有的Litro Gas是斯里蘭卡家用LPG主要供應商，它將12.5公斤裝瓦斯桶的價格從3990盧比調漲至4765盧比，漲幅19.42%。

Litro發言人表示，「我們有足夠的量可供應整個4月」，另補充道，全球LPG價格與運費上揚促使這次漲價。