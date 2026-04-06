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美股早盤／投資人期盼停火…四大指數全上揚 台積電ADR漲逾1%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市6日早盤上揚。路透
美國股市6日早盤上揚。路透

美國股市6日早盤走揚，四大指數在投資人評估美國和伊朗停火可能性之際全面攀高，國際油價盤中也走升。

標普500指數6日早盤漲0.32%至6,603.7點，道瓊工業指數微漲0.03%，那斯達克綜合指數漲0.63%，報22,016.13點；由30檔晶片股組成的費城半導體指數約漲0.8%，台積電ADR漲1.24%，報343.26美元。

Axio報導，美國、伊朗和一個由區域調解人組成的集團，已就一項可能為期45天的停火協議條款展開討論，這項協議最終可能讓戰爭劃下句點。路透也報導，伊朗和美國已收到一項結束戰爭的計畫。如果達成協議，這項計畫將促成美國和伊朗立即停火，荷莫茲海峽也會重新開放。

紐約西德州原油期貨價格6日盤中漲0.9%，報每桶112.54美元，扭轉稍早跌勢，倫敦布蘭特原油約漲0.3%至每桶109.35美元。石油輸出國組織與盟友（OPEC+）八個成員國5日同意5月提高石油產量每日20.6萬桶，但目前還不清楚這些石油將如何進入全球市場，因為荷莫茲海峽仍處於關閉狀態。

石油 戰爭 美國 伊朗 那斯達克 美股 標普 道瓊工業指數

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