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中東戰爭衝擊…AirAsia機票漲價最多40% 暫停部分航線

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導
亞洲航空（AirAsia）。 路透
亞洲航空（AirAsia）。 路透

東南亞最大廉價航空公司亞洲航空（AirAsia）今天表示，為了緩和伊朗戰爭帶來的衝擊，因此將機票價格調漲最多40%，並暫停部分航線，截至目前其航班總數已刪減約10%。

法新社報導，美國以色列2月28日聯手打擊伊朗，引發德黑蘭為了報復而對全球石油供應要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實質封鎖，此後許多國際航空公司已調漲燃油附加費。

總部在馬來西亞、公司名稱為AirAsia X的亞航，航點遍及25國，涵蓋150多個目的地。其商務長吳慧倫（Amanda Woo）表示，他們已將機票價格以遞增方式調漲約31%至40%，燃油附加費則上調了20%，同時也採取措施來減少漲價幅度，包括調降行李費用。

亞航創辦人費南德斯（Tony Fernandes）說，機票漲價「無可避免」，亞航也會將其認為無法負擔燃料成本的航線減少運能。

不過亞航強調，由於航空需求依舊旺盛，因此其原定在6月開啟巴林航線及將飛行網擴展至東南亞以外地區的行動，仍將按計畫進行。巴林將是亞航在中東的首個樞紐。

吳慧倫指出，在亞航能夠賺回高額燃油附加費的航線，他們還能擴大業務。

當被問到目前的中東戰爭會如何影響今年其餘時間的公司利潤，亞航高層表示，現在前景看來依舊「可以應付」，但最後仍取決於這場危機將持續多久。

美國 東南亞 馬來西亞 以色列 伊朗 機票

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