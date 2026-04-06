越南台商：戰火衝擊運費大漲 訂單暫不減反增搶庫存

中東戰爭導致全球石油短缺，越南3月消費者物價指數創5年來同月最高紀錄。越南台商沈憲煜向中央社表示，製造業因運費大增飽受衝擊，客戶為了搶庫存使訂單不減反增，對未來的不確定性使得大家都在觀望。

越南財政部國家統計局4日發布消息，受全球燃料成本飆升和建築材料費用上漲的影響，越南3月份消費者物價指數（CPI）較上月上漲1.23%。

3月指數也較去年同期上漲更高達4.65%，創5年來同月最高紀錄。

價格壓力擴大，交通運輸價格漲幅居首。受中東衝突引發的供應中斷影響，越南國內的汽油價格暴漲29.72%，柴油價格飆漲57.03%，航空客運價格上漲23.19%。

成立於1992年的威信印刷包裝工業公司深耕胡志明市逾30年，具台資背景。為海尼根、可口可樂、百威等國際大型客戶製作紙箱、紙盒。

總經理沈憲煜6日接受中央社電訪時表示，中東戰火確實對製造業帶來影響。他提到，最大衝擊是運費成本增加，從3月開始大幅上漲。其中，燃料價格漲了125%，等於原本價格的2倍以上。

其次是包裝費，尤其是石化產品部分如塑膠，漲了快兩倍，有時還買不到貨。目前美伊戰爭導致整體成本漲了約10%。

沈憲煜同時也是胡志明市台灣學校董事，為校舍增建的召集人。他證實，鋼筋水泥等建築材料費也漲了10%至15%。校舍營建廠商甚至因無法確認上游原物料的狀態而暫停第二期的報價。

同為越南台灣商會聯合總會名譽總會長的沈憲煜指出，一般而言，製造業都有存貨。因講求誠信，不會對長期合作客戶突然提出漲價，以免信用打折扣。「目前公司產品定價還未漲價，仍自行吸收調升部分」。

對其公司而言，眼下訂單不減反增，「現在客戶下單速度還比以前快，現在訂單是滿的，比往年還多約3成，因為客人也趕著要存貨，想先訂走我們的庫存」。

影響最大的是對未來的不確定性。「有些客戶知道即將要漲價，有點拉鋸戰，大家都在觀望，希望4月底、5月初中東局勢能有所緩和，石化產品能逐漸恢復正常」。

另外，有些單項產品的供應恢復期可能會更長。以印刷需要的鋁板為例，卡達原占全球鋁供應量的20%，目前受砲火轟炸，可能要2到3年才能恢復。

企業也在觀望越南國內的通膨幅度是否會導致消費下降，進而影響訂單減少。不過沈憲煜表示，4月底、5月初適逢越南連假，所有消費產品都在增加訂單。現階段而言，通膨尚未壓縮越南民眾荷包。

他指出，越南不像其他部分國家出現民眾、廠商搶油的恐慌心理，國家有補貼加油錢。「目前市面上消費仍大致維持正常，政府也提出政策。雖然石油依賴進口，但正從不同管道買進，同時杜絕哄抬物價，應對很有效率」。

對未來發展，沈憲煜較為樂觀。他指出，若公司、工廠在越南扎根已久，成本相對低，波動也相對小。「希望這次危機是短期，盡快落幕，體質好的公司，撐過去應該沒有問題」。

國際信評機構標普全球（S&P Global）3日發布的調查也顯示，中東戰爭導致3月份製造業投入成本顯著增價，銷售價格更以近15年來最快的速度上漲。關鍵是中東戰爭對通膨的影響，油價上漲導致貨運、燃料和運輸成本上升。

調查顯示，越南3月製造業採購經理人指數（PMI）維持在50榮枯線以上，不過從2月的54.3降至51.2，成長幅度為去年9月以來最小。

儘管如此，調查仍指出，由於預期潛在需求將保持強勁並支撐新訂單和產量成長，各公司總體仍預測未來一年產量將會增加。