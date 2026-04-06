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國際油價漲勢收斂 日韓股上揚

中央社／ 東京6日綜合外電報導

在中東戰事出現新威脅後，國際油價今天飆漲，但隨後漲幅收斂，亞股東京首爾股市終場收紅。由於今天適逢復活節星期一以及清明連假，亞洲及歐洲許多市場休市。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）揚言摧毀伊朗民用設施，並要求德黑蘭當局接受其提出的協議條件，重新開放波斯灣航運後，原油期貨本週伊始大漲。

不過，盤中價格波動，到了下午，美國西德州中級原油（WTI）下跌0.7%，每桶報110.75美元；北海布倫特原油（North Sea Brent）則小漲0.2%，報每桶109.20美元。

分析師表示，Axios報導稱美國和伊朗正在與區域調解人商討可能停火45天的條件，讓投資人的情緒趨於平穩。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）的殷尼斯（Stephen Innes）寫道，「市場開始對『和平紅利』的想法感興趣」，不過，這只是「一次暫時的重新調整」。

彭博（Bloomberg）MLIV策略師克蘭菲德（MarkCranfield）則表示，市場對相關報導的反應「顯示投資人渴望看到伊朗戰事降溫」，「萬一川普總統今天稍晚發表談話時駁回停火的希望，這種樂觀情緒就會逆轉」。

東京股市收漲0.6%，首爾股市則上揚1.4%。其他今天未休市的亞洲市場中，新加坡股市上漲0.4%，但雅加達股市下跌0.5%。

美國 東京 首爾

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