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燃油危機加劇 泰國考慮動用緊急法令應對油價

中央社／ 曼谷6日專電
油價飆升衝擊泰國民生經濟，從交通運輸、餐飲小吃、日用品都受到衝擊。圖為曼谷街頭攤販與遊客。中央社
油價飆升衝擊泰國民生經濟，從交通運輸、餐飲小吃、日用品都受到衝擊。圖為曼谷街頭攤販與遊客。中央社

泰國油價格自中東衝突爆發以來已調漲8次，柴油價格1公升突破50泰銖，創下歷史新高。泰國內閣預計今晚將召開特別會議，考慮依據憲法授權援引1973年的緊急法令，應對燃油短缺問題。

泰國燃油價格隨著中東衝突未歇及政府減少補貼，燃油價格過去幾天持續大幅調漲，柴油價格自5日起調升至每公升約50.54泰銖（約新台幣49.65元）創歷史新高。

民族報（The Nation）今天報導，內閣預計今晚召開特別會議，考慮引用憲法第162條及1973年緊急法令應對燃油短缺問題，「這將是泰國政府迄今為止，為因應燃油危機所採取的最果斷措施」。

泰國副總理兼財政部長艾尼提（EknitiNitithanprapas）表示，負責監督燃油價格是否合理的委員會已連續3天召開會議，審查煉油廠的帳目、實際成本及售價，並指出，該過程並非與煉油廠進行協商，而是由政府所主導的行動，目的是迫使煉油廠公開帳目，並使用政府自訂的公式計算超額利潤。

他表示，這項調查結論將於今晚提交內閣，將在特別會議審議，並指出，這將是政府首次動用憲法第162條，該條款允許政府在緊急情況下，不需向議會提交政策聲明，即可採取緊急行動。

民族報提及，擬議的干預措施是以1973年有關「糾正和預防燃油短缺的緊急法令」為核心，該法令將授權總理責成能源政策管理委員會，更直接地設定未來的燃油價格和煉油利潤。

泰國燃料短缺問題日益嚴重，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）日前表示，將對走私和囤積燃料的行為展開調查，並加強打擊這種「邪惡」的投機行徑。當局目前成立專責單位打擊囤積燃油、哄抬物價及走私活動。

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