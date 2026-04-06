龐大中國貸款 拖累東加火山災後重建

2022年一場火山噴發對東加王國造成嚴重破壞，4年之後，這個太平洋島國仍在艱難推進基礎設施改善，據報導，東加背負的龐大中國貸款，正持續擠壓島國的重建空間。

綜合法新社、紐西蘭國家廣播電台（RNZ）近日的報導，2022年1月15日大規模火山爆發和海嘯對東加（Kingdom of Tonga）造成了災難性的破壞，數百棟房屋被毀，道路也遭洪水沖垮；大量火山灰覆蓋東加群島，大多數供水系統無法飲用。

報導說，東加總理法卡法努阿勛爵（LordFakafanua）上月表示，大部分政府重建項目已完成，但仍有「一些收尾工作」尚待完成。

據報導，海嘯留下的破壞目前在東加部分地區依然清晰可見。

在東加塔布島（Tongatapu）西岸海灘附近，遭海浪沖毀的房屋和商鋪店殘骸仍散落各處。法卡法努阿雖有意解決這些問題，但他告訴法新社，政府已經停止新增借貸。

預算文件顯示，東加目前仍欠中國進出口銀行6736萬美元貸款。這筆貸款最初用於2006年一場騷亂後重建東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）中央商業區。

這筆貸款於2008年借入，初始金額為5500萬美元；隨著利息累積，2024年債務總額已超過1億美元。

東加政府承諾在2030年前還清債務。截至2025年6月的財政年度，東加向中國償還了1770萬美元，占全年總償債額2940萬美元的大部分。

報導表示，對這個小型島國來說，這筆還款占政府支出的比重相當高，東加全年基礎設施預算僅1010萬美元。