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荷莫茲出現局部解封跡象！美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
荷莫茲海峽出現局部復航跡象。路透
荷莫茲海峽出現局部復航跡象。路透

日韓股市周一走高，美股期指由黑翻紅，原油漲幅也收斂，投資人對荷莫茲海峽可望局部解除封鎖感到些許寬慰，也有報導指出伊朗正推動停火。

標普 500 指數期貨由黑翻紅，轉為上漲 0.2%。日本日經225指數和南韓Kospi指數各漲0.8%和1.4%。

據《Axios》報導，美國、伊朗及區域調停者正討論一項為期 45 天的停火協議，這可能促成戰爭永久結束。美國總統川普揚言周二起將摧毀伊朗的發電廠，但更多船隻通過荷莫茲海峽的報導，也對盤勢有所幫助。

布蘭特原油縮減了早盤高達 2.6% 的漲幅，目前漲幅收斂至 0.9% 至每桶約 110 美元，。

伊拉克已通知亞洲貿易商和煉油廠可以開始裝載原油，並表示載運伊朗石油的船隻，目前因獲得伊朗豁免而得以通過荷莫茲海峽。

兩艘裝載卡達液化天然氣（LNG）的載運船，目前似乎正朝荷莫茲海峽航行；若能順利駛離波斯灣，將標誌著自戰爭爆發以來，首批外銷至該地區以外買家的出口貨源。

根據船隻追蹤數據顯示，兩艘分別於 2 月下旬在卡達出口廠裝載液化天然氣的LNG船，目前正向東往阿曼附近的荷莫茲海峽峽口移動。隨著戰爭升溫及荷莫茲海峽對航運大致封鎖，這兩艘船先前一直滯留在波斯灣內。

伊拉克 美國 日本

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