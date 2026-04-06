不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約市具影響力的商業倡議團體，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)發出警告，指由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)堅持大幅調升對大型企業的課稅，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。

合作夥伴關係組織執行長富勒(Steve Fulop)5日接受WABC電台採訪時表示，在資產管理巨頭阿波羅(Apollo Global Management)傳出計畫於佛州或德州設立第二總部後，已有更多企業考慮跟進。

「過去一周，組織內已有幾家大型企業表示正步阿波羅後塵，尋求前往佛州和德州發展」，富勒指出，部分考慮撤離的公司甚至是在紐約扎根百年的標誌性品牌。「事實就是，他們正在離開」。富勒表示在公司正式宣布前不便公開具體名單，但強調「阿波羅並非孤例」，而是反映了領導層對紐約競爭力下滑的普遍擔憂。

摩根大通(JP Morgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)日前亦曾公開批評，紐約州的高稅收環境已使其處於競爭劣勢。為此，合夥組織正投入數百萬元發起廣告攻勢，旨在敦促州長霍楚(Kathy Hochul)抗衡曼達尼的壓力，守住不加稅的底線。

進步派的曼達尼在競選期間曾提出調升富人所得稅及企業稅，他在去年競選市長期間，就曾提出要將大型企業的所得稅率從7.25%提高到11.5%；另外，他也曾提出將金融公司的企業所得稅從9%提高到10.8%，非金融公司的企業所得稅從8.85%提高到10.62%，如此每年市府能夠增加15億元的稅收。

但這些提議需經州府批准，且面臨連任壓力的霍楚至今仍持保留態度。不過，曼達尼此前指，在上述提案無法滿足的前提下，未來兩年將加徵房產稅9.5%以彌補預算缺口。

富邦基金會創辦人兼董事長傅先清表示，作為企業主，他並不反對合理加稅，但近年親眼目睹濫用福利的情況愈演愈烈、納稅人卻面臨更重的壓力，「實在身不由己」；「一分稅金都沒納過的人領著大把福利，卻不是幫助真正的窮人，怎麼合理呢？」

富勒亦批評，部分立法者為了加稅而加稅，卻無視經濟的脆弱性，缺乏改善生活成本危機的長期計畫。目前，雖然州預算期限已過，但霍楚與民主黨主導的州議會仍就稅率調整進行艱難協商。