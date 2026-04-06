快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓總統李在明（右）6日在內閣會議上交換意見。歐新社
南韓總統李在明（右）6日在內閣會議上交換意見。歐新社

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

李在明在內閣會議上指出：「目前沒有太多替代航線，如果因為風險升高而導致運輸完全中斷，將對南韓的原油供應造成嚴重衝擊，並對民生構成重大風險。因此我們需要在其中取得平衡，並承擔一定程度的風險。」

執政黨共同民主黨籍國會議員安道傑表示，南韓當局一直和沙烏地阿拉伯、阿曼及阿爾及利亞等其他產油國協商，以確保替代航線。

安道傑告訴記者，由外交部主導的外交努力，包括可能派遣特使來協助整體過程。

他表示，產業部正推動一個計畫，擬在紅海航線部署五艘掛有南韓旗幟的貨輪。此外，官員也討論過先將政府掌握的石油儲備提供給民間煉油廠，待海外取得的替代貨源抵達國內後再換貨。

南韓財政部周日發布新聞稿說，財政部長具潤哲周五已會晤海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國的使節，以確保石油、液化天然氣（LNG）、輕油、尿素及其他關鍵資源的穩定供應。

能源部表示，政府計劃盡早達成 2030 年供應 100 GW（百萬瓩）再生能源的目標，並將再生能源的發電比率提高至 20% 以上。

石油 國會 阿爾及利亞

延伸閱讀

民間無人機闖北韓 李在明：遺憾引發軍事緊張

IEA大聲疾呼：不要囤油 暗指北京與白宮

伊朗戰爭擾航運 韓國要求波灣國家維持能源供應穩定

1分鐘看世界／行經荷莫茲海峽油輪 美國政府提供400億美元損失險

相關新聞

荷莫茲出現局部解封跡象！美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

日韓股市周一走高，美股期指由黑翻紅，原油漲幅也收斂，投資人對荷莫茲海峽可望局部解除封鎖感到些許寬慰，也有報導指出伊朗正推動停火。

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約市具影響力的商業倡議團體，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)發出警告，指由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)堅持大幅調升對大型企業的課稅，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。

李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

受到中東戰情影響，原油供應吃緊，一場能源危機正席捲全球。日本多地溫泉和洗浴設施因重油不足，「就算加價也買不到」被迫停業，運輸和食品行業也面臨嚴峻成本壓力；埃及全面上調商業電價與部分居民用戶電價達16%至20%；斯里蘭卡採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施；馬來西亞也透過居家辦公、空調設定等多種舉措應對全球能源危機。

彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

十多艘貨輪在伊朗許可下在過去 24 小時內通過荷莫茲海峽之際，卡達超過 48 艘液化天然氣（LNG）空船目前仍滯留亞洲各地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。