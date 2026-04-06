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彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡達LNG船在拉斯拉凡港裝載。美聯社
卡達LNG船在拉斯拉凡港裝載。美聯社

十多艘貨輪在伊朗許可下在過去 24 小時內通過荷莫茲海峽之際，卡達超過 48 艘液化天然氣（LNG）空船目前仍滯留亞洲各地。

同時，日本內閣官房長官木原誠二周一例行記者會上證實，兩艘和日本相關的船隻已於 4 月 3 日至 4 日間通過荷莫茲海峽。目前仍有 43 艘與日本相關的船隻滯留波斯灣。

彭博和Kpler追蹤數據顯示，這些LNG分別聚在西印度、斯里蘭卡沿海、馬六甲海峽北側入口，以及新加坡東部海域。數據指出，這些載運船目前均未裝載LNG。

卡達3月初遭到伊朗無人機攻擊，被迫關閉全球最大的LNG出口廠，也導致龐大的運輸船隊面臨無氣可接的窘境。位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的部分設施， 3 月下旬另一波攻擊中再度受損。

這些閒置的船隻說明了這次斷氣的規模之大，這不僅對LNG產業造成劇烈衝擊，也迫使部分國家削減能源消耗。美國和以色列對伊朗發動攻擊以來，荷莫茲海峽的液化天然氣運輸，已被德黑蘭方面封鎖至幾近停擺。

卡達擁有或合作的LNG船目在亞洲位置。/擷自彭博
卡達擁有或合作的LNG船目在亞洲位置。/擷自彭博

以色列 無人機 日本

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