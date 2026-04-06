燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

受到中東戰情影響，原油供應吃緊，一場能源危機正席捲全球。日本多地溫泉和洗浴設施因重油不足，「就算加價也買不到」被迫停業，運輸和食品行業也面臨嚴峻成本壓力；埃及全面上調商業電價與部分居民用戶電價達16%至20%；斯里蘭卡採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施；馬來西亞也透過居家辦公、空調設定等多種舉措應對全球能源危機。

綜合「NHK」等日媒報導，日本原油進口量驟降，導致由原油加工所得的重油供應嚴重緊張，就算加價也買不到燃料，對依賴重油加熱溫泉水的日本溫泉業造成致命打擊。據悉，日本岐阜縣池田溫泉從3日起暫停其兩座設施之一的主樓運營。該設施每天使用約1400公升重油在鍋爐中加熱溫度約為30攝氏度的溫泉水，此前一直透過每月招標程序採購重油。

另據新華社報導，類似情況也發生在青森縣、兵庫縣和大阪府等地，其中一些溫泉已經營數十年。一些經營業主表示，溫泉業正面臨「前所未有的危機」。

位於兵庫縣丹波篠山市的溫泉「暖之鄉」已於3月28日起暫停營業。社長杉尾吉弘稱，「給大約8家公司打電話買重油，強調『價格再高也沒關係』，但都遭到拒絕。」由於無法確保穩定的重油供應，這家經營了30多年的溫泉店恐難以恢復營業。杉尾吉弘表示，「我們已經遣散了大部分員工，除了祈禱別無他法。現在的心情就像是『抓住一根稻草』一樣充滿無助」。

食品加工行業也面臨嚴重的經營壓力。生產熱門芥末牛肉味薯片的Yamayoshi公司，因巨型薯片油炸機用重油耗盡，本月暫停工廠生產11天，並停止接新訂單。米餅生產商Onmaya公司員工鈴木洋三表示，公司不僅面臨重油短缺的問題，產品的物流和包裝成本也在不斷上漲，「如果這種情況持續下去，整個日本的食品行業都會逐漸惡化。」

此外，埃及政府4日宣布，將全面上調商業電價並調高部分居民用戶電價，以應對美以伊戰事引發的能源危機。自3月28日以來，埃及政府已採取一系列旨在節能的「非常措施」，包括要求商店和餐飲場所每日提早閉店，調暗街燈和廣告燈牌亮度等。

斯里蘭卡燃油嚴重依賴進口，每年為此花費數十億美元。斯里蘭卡政府正採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施應對危機。

馬來西亞政府日前宣布，自4月15日起，政府部門和政府關聯公司等將推行居家辦公政策，旨在減少通勤，降低燃料消耗。目前該政策初步推行的範圍可能包括柔佛、檳城等地。

馬來西亞政府還加強政府建築能源使用管理，鼓勵空調溫度設定為最低24攝氏度，鼓勵公務員穿著更適合本地氣候的服裝，減少對過度製冷的依賴。