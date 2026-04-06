快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊全球藥品供應鏈 德健康園區維穩物流

世界日報／ 編譯中心／綜合5日電

藥物可以止痛、對抗癌症、拯救生命，但如果在運輸途中丟失、在高溫倉庫中變質，或者滯留在船上，就毫無用處。

中央社引述法新社報導，這正是藥品物流大顯身手之處。在供應鏈因戰爭、疫情和貿易混亂而受到衝擊的世界中，這是一個快速成長的行業。

德國DHL位於法蘭克福附近的「健康物流園區」是其歐洲中心之一，致力於確保藥品和其他重要醫療產品可靠送達所需地點。

隨著中東戰爭進入第五周，人們對藥品短缺的擔憂日增，該園區的任務是確保向歐洲及全球醫院、藥局、實驗室和其他客戶穩定供貨。

該設施位於法蘭克福郊外的弗洛施塔特（Florstadt），面積相當於14個足球場，屋頂覆蓋著太陽能板。

流經這個巨大場地的產品種類繁多，從胰島素膠囊、藥用防曬霜，以及桶裝硫酸應有盡有。

嚴格的溫控措施和穿戴防護服的工作人員，確保藥品在無菌條件下並保持冷鏈運輸。

DHL德國及阿爾卑斯山地區物流部門負責人霍爾特（Katrin Hoelter）表示：「我們的600名員工都經過專門培訓，因為他們知道，供應鏈的終端終究是患者，不能出任何差錯。」

她表示，隨著美以對伊朗的戰爭影響了全球航運，「我們觀察到有些客戶要求增加在此處的倉儲量，這對他們的生產至關重要，以確保原材料的供應穩定」。

儘管全球危機接踵而至，物流業與製藥業一樣持續擴張。

根據醫療數據分析公司Iqvia資料，在美國及主要新興市場的推動下，全球醫藥市場到2030年可能超過2.6兆美元。

相關新聞

荷莫茲出現局部解封跡象！美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

日韓股市周一走高，美股期指由黑翻紅，原油漲幅也收斂，投資人對荷莫茲海峽可望局部解除封鎖感到些許寬慰，也有報導指出伊朗正推動停火。

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約市具影響力的商業倡議團體，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)發出警告，指由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)堅持大幅調升對大型企業的課稅，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。

李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

受到中東戰情影響，原油供應吃緊，一場能源危機正席捲全球。日本多地溫泉和洗浴設施因重油不足，「就算加價也買不到」被迫停業，運輸和食品行業也面臨嚴峻成本壓力；埃及全面上調商業電價與部分居民用戶電價達16%至20%；斯里蘭卡採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施；馬來西亞也透過居家辦公、空調設定等多種舉措應對全球能源危機。

彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

十多艘貨輪在伊朗許可下在過去 24 小時內通過荷莫茲海峽之際，卡達超過 48 艘液化天然氣（LNG）空船目前仍滯留亞洲各地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。