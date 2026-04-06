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荷莫茲海峽局部放行 日韓股市周一早盤走高延續上周五漲勢
日韓股市今天（周一）早盤上漲，延續上周五漲勢，部分船隻已通過荷莫茲海峽，投資人看好伊朗戰爭不致長時間中斷供油。
伊朗法斯通訊社報導，在過去 24 小時內，共有 15 艘船隻在獲得伊朗許可後通過荷莫茲海峽。
岡三證券首席策略師松本史雄認為，美國總統川普針對伊朗衝突的說法，對市場的干擾程度已不如以往。他說，日股受到支撐，主因是「周末並未出現重大變化，加上部分船隻已通過荷莫茲海峽」。
不過，伊朗衝突的變數仍將造成壓力。川普揚言若伊朗持續封鎖海峽，他將攻擊發電廠和橋樑，而科威特的石油產業也遭受了新一波猛烈攻擊。
東海東京情報實驗室首席全球策略師平川昇二指出，市場正將川普可能收回威脅的因素納入考量，且因通膨疑慮引發的美國升息預期已有所降溫，這對日股構成了支撐。
東京時間10:50，日經225指數上漲1.4%，南韓Kospi指數上漲0.8%，早盤一度大漲2.2%。
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