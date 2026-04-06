快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海和三菱FUSO攜手 傳擬於2030年外銷日本製電動巴士

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海在台生產的電動巴士。報系資料照片
鴻海在台生產的電動巴士。報系資料照片

三菱FUSO卡客車公司和鴻海（2317）計劃在 2030 年左右，將日本生產的大型電動巴士外銷至東南亞澳洲等市場。

據日媒報導，雙方將各出資 50%，於今年下半年成立巴士專責公司。車輛將由三菱 FUSO 巴士製造公司位於富山市的工廠生產。鴻海將引進電動車開發的專業技術，三菱FUSO則擁有製造經驗。這家專責公司計劃 2027 年左右開發新款電動巴士，初期先由鴻海台灣廠區進口車體，在日本進行組裝並銷售，目標是在兩到三年內實現全車日本製造。鴻海的技術實力將縮短傳統的開發時程。

從 2030 年左右開始，這些巴士主要將引進東南亞和澳洲，三菱FUSO目前已在當地銷售小型巴士。除了電動大客車外，雙方也正考慮根據當地市場特性，外銷現有的傳統大型引擎巴士。

根據標普全球移動（S&P Global Mobility）報告，2025 年全球電動巴士產量總計約 8 萬輛，其中約 6 萬輛（近 80%）為中國大陸製造。最大的生產商比亞迪（BYD）利用量產優勢，以低價擴張海外市場，2025 年出口量達 4,234 輛。

在日本，比亞迪的巴士售價比五十鈴汽車（Isuzu Motors）等日本本土廠商便宜約 40%。日本製造商由於產量較小，在成本上難以競爭，比亞迪等中國製車輛在日本電動巴士市場的市占率超過 70%。

比亞迪 澳洲 東南亞

延伸閱讀

證交所攜台經院與資策會 推出數位雲端、電動機械及生技醫療洞察報告

鴻華先進營收／3月4.16億元 月增5.9%

樂迦竹北超級細胞工廠第2季啟用　拚3年轉盈

相關新聞

荷莫茲出現局部解封跡象！美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

日韓股市周一走高，美股期指由黑翻紅，原油漲幅也收斂，投資人對荷莫茲海峽可望局部解除封鎖感到些許寬慰，也有報導指出伊朗正推動停火。

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約市具影響力的商業倡議團體，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)發出警告，指由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)堅持大幅調升對大型企業的課稅，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。

李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

受到中東戰情影響，原油供應吃緊，一場能源危機正席捲全球。日本多地溫泉和洗浴設施因重油不足，「就算加價也買不到」被迫停業，運輸和食品行業也面臨嚴峻成本壓力；埃及全面上調商業電價與部分居民用戶電價達16%至20%；斯里蘭卡採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施；馬來西亞也透過居家辦公、空調設定等多種舉措應對全球能源危機。

彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

十多艘貨輪在伊朗許可下在過去 24 小時內通過荷莫茲海峽之際，卡達超過 48 艘液化天然氣（LNG）空船目前仍滯留亞洲各地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。