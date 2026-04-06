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美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

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戰事未歇能源供應緊張 西德州中級原油破113美元

中央社／ 東京6日綜合外電報導

中東戰爭持續蔓延，全球能源供應緊張，原油價格今天開盤走高，美國基準原油西德州中級原油（West Texas Intermediate,WTI）上漲1.86%，報每桶113.62美元。

法新社報導，布倫特北海原油（Brent North Sea）在本週開盤時也走高，上漲1.16%，報每桶110.30美元。

美國總統川普為伊朗訂下最後期限，要求在7日結束戰爭並重新開放關鍵的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航道，他5日在充滿粗話的社群媒體貼文中威脅，如果不配合，將打擊伊朗的發電廠與橋梁。

川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「星期二將會是伊朗的發電廠日，也是橋梁日，全都擠在同一天。這場面將是全所未有的！！！」隨後他接受福斯新聞頻道（Fox News）採訪時表示，他覺得伊朗「很有可能」在6日同意達成協議。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來，這場戰爭已進入第6週，不僅讓整個中東地區陷入衝突，還顛覆全球經濟。

伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，全球約有20%的石油與天然氣經由這條要道運輸，此舉導致國際油價攀升。

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