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全球富裕家庭 加速跨境移動

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

全球富裕家庭持續加速跨境移動，已演變成史上規模最大私人財富轉移。除了葡萄牙等歐洲國家，星、澳、紐等亞太國家也持續吸引富豪，不少加勒比海國家也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

提供超高身價客戶服務的顧問表示，地緣政治情勢緊張和政策突然轉向，正驅動跨境遷徙、居住規劃和公民身分諮詢服務需求。根據瑞士跨國投資銀行業者瑞銀（UBS）報告，該行訪調的87名億萬富豪客戶，有36%在2025年至少遷移一次，9%客戶正考慮這麼做。如果只看54歲以下億萬富豪，44%受訪者去年曾搬家。

瑞銀說：「我們確實正經歷史上規模最大的私人財富遷徙。」富裕家庭向來青睞政局穩定、個人安全無虞、稅率低和生活品質高的司法管轄區，與過去不同的是，司法管轄區風險如今逐漸被視為與投資風險類似，屬於需要積極分散的風險。

富豪遷徙是遍布全球的現象，資金和人才卻集中在少數政策可預測性高，以及法律框架健全的司法管轄區。葡萄牙和希臘持續透過黃金簽證擄獲富豪芳心，義大利、摩納哥和瑞士則吸引尋覓長期穩定及稅制明確的家庭。

網域經紀商MediaOption創辦人羅森納（Andrew Rosener）是移居葡萄牙的富豪之一，他認為葡國集所有優點於一身，包括安全、陽光充足、物價親民及文化氣息濃厚。羅森納2018年在葡萄牙買下的房屋，價值至今已大增250%。

新加坡也仍具吸引力，尤其是對優先考量監管穩定性及完善金融基礎設施的家庭而言。澳洲和紐西蘭同樣持續吸引高身價人士，這兩個國家都以經濟穩定、醫療保健體系強大和生活品質高聞名。

除了傳統移入大國，新「參賽者」也持續崛起。加勒比海國家安地卡及巴布達、格瑞那達、聖克里斯多福及尼維斯的公民身分計畫，也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

多家族辦公室Farro & Co.常務董事兼共同創辦人阿加瓦爾（Deepesh Agarwal）說：「家族逐漸察覺政策制度可能瞬息萬變，監管框架可能緊縮，地緣政治緊張情勢也可能在徵兆有限情況下升溫。」

舉例來說，2025年4月英國廢除實施逾兩個世紀的非居籍者稅制，促使富裕居民認真重新評估英國。恆理估算2025年英國百萬美元富豪淨減少約1.65萬人，比2024年的9,500人來得多，這些人估計擁有約920億美元財富。

義大利 澳洲 UBS

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