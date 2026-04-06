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私募股票火熱 散戶買不到 優質標的投資機會僅提前開放給少數富豪認購

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
多數美國人的股票投資範圍正在迅速縮小，但這對一些超級富豪並不構成問題，因為他們可透過僅限受邀人士參與的交易，提早買賣股票。（法新社）
多數美國人的股票投資範圍正在迅速縮小，但這對一些超級富豪並不構成問題，因為他們可透過僅限受邀人士參與的交易，提早買賣股票。（法新社）

OpenAI公司高達400億美元的售股案，是去年規模最大的股票交易，但這樁買賣既不在紐約證交所、也非在那斯達克市場進行，而是僅對該公司管理團隊精心挑選的投資人開放，最終只有不到50名投資人認購。

多數美國人的股票投資範圍正在迅速縮小，因為美國上市公司的數量只有1990年代末期峰值的一半。但這對一些超級富豪並不構成問題，因為他們可透過僅限受邀人士參與的交易，在熱門私人公司上市之前提早買賣股票。

這種操作創造了一種雙層市場，一層類似於私人俱樂部，少數特權人士可獲得仍處於早期成長階段公司的股票，其他人只能投資成長緩慢的老牌公司。這種情況加劇了美國的財富差距，最富有美國人的淨資產成長速度遠遠超過其他所有所得群體。

決策官員和經濟學家認為，這將對美國經濟構成生存威脅，批評最力者是美國證管會（SEC）主席艾特金斯，他正試圖吸引更多公司上市，並致力於讓更廣泛投資人群體進入私募市場。

艾特金斯說，幾十年前英特爾、蘋果等年輕公司透過公開上市籌資，並用這些錢招聘、建造工廠和開發新產品，「內部人士當然得到回報，但一般大眾也能分一杯羹」，「如今情況完全顛倒過來。」

長期以來，公開上市被視為年輕公司發展歷程中的重要里程碑。亞馬遜在1997年上市，距離貝佐斯創辦這家網路書店僅三年時間。當時該公司在首次公開發行股票（IPO）中籌資約5,000萬美元，估值約4億美元，當年若在這場IPO投資1,000美元，現在的價值將超過300萬美元。但這類股票發行正變得越來越少見，公司上市前的等待時間越來越長，上市時的規模通常也更大。佛羅里達大學金融學教授芮特的研究顯示，2000年公司上市時的平均年齡為6歲，而如今已增為14歲。

OpenAI的400億美元融資，比史上規模最大的IPO高出100多億美元。投資人包括日本軟銀集團、避險基金Coatue Management和私募股權巨頭黑石集團。

許多公司發現能在私募市場籌資，而且資訊揭露規則遠不及公開市場嚴格，公司還可以控制股權的歸屬，這些誘因吸引了大型投資人紛紛湧入。

有些私募股權投資也開始透過券商和基金等管道，吸引富豪以外的群體參與，但批評者擔心這會產生最壞情況，最富有且最老練的投資人搶購最有價值的私人公司早期股票；散戶也有機會買進高風險的未上市公司，但這些業者有時倒閉收場。

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