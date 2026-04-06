OPEC+下月象徵性增產

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意「象徵性」地提高5月每日石油產量目標。沙烏地阿拉伯與俄羅斯5日已同意，將5月每日目標產量提高20.6萬桶。由於伊朗實際上封閉荷莫茲海峽，使原油難以從波斯灣運出，但仍顯示OPEC+有意在戰局緩和後立即增產。

美國和以色列對伊朗開戰五周以來，國際油價大幅飆漲且震盪激烈，布蘭特油價曾兩度逼近每桶120美元；上周五美國總統川普誓言將升高戰局，可能使荷姆茲海峽油運遭到更長時間干擾，導致油價漲到每桶109美元附近。摩根大通預測，如果到5月中油輪仍無法順利通過荷莫茲海峽，油價可能飆漲到每桶150美元新高。另外，俄羅斯也因為黑海石油轉運出口站被烏克蘭重創，出口量也備受干擾。

國際能源總署（IEA）3月中表示，即使戰爭停止，各國召集油輪前來載油以及恢復生產，都需要一段時間，何況還不清楚伊朗未來對海峽影響力如何。