快訊

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

全台阿信站出來！名字有「這9字」同音也能免費拿1490元手機防撞貼

聽新聞
0:00 / 0:00

OPEC+下月象徵性增產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意「象徵性」地提高5月每日石油產量目標。沙烏地阿拉伯與俄羅斯5日已同意，將5月每日目標產量提高20.6萬桶。由於伊朗實際上封閉荷莫茲海峽，使原油難以從波斯灣運出，但仍顯示OPEC+有意在戰局緩和後立即增產。

美國和以色列對伊朗開戰五周以來，國際油價大幅飆漲且震盪激烈，布蘭特油價曾兩度逼近每桶120美元；上周五美國總統川普誓言將升高戰局，可能使荷姆茲海峽油運遭到更長時間干擾，導致油價漲到每桶109美元附近。摩根大通預測，如果到5月中油輪仍無法順利通過荷莫茲海峽，油價可能飆漲到每桶150美元新高。另外，俄羅斯也因為黑海石油轉運出口站被烏克蘭重創，出口量也備受干擾。

國際能源總署（IEA）3月中表示，即使戰爭停止，各國召集油輪前來載油以及恢復生產，都需要一段時間，何況還不清楚伊朗未來對海峽影響力如何。

烏克蘭 美國 川普

延伸閱讀

從加油到糧食 美伊開戰一個月…燒出哪些全球經濟帳單？

中東戰火持續 泛用樹脂行情強彈

中東局勢升級！陸成品油調價窗口將再開啟 迎來年內第六漲

供應吃緊…布倫特原油現貨價飆到141美元 18年新高

相關新聞

荷莫茲出現局部解封跡象！美股期指由黑翻紅 油價漲幅收斂

日韓股市周一走高，美股期指由黑翻紅，原油漲幅也收斂，投資人對荷莫茲海峽可望局部解除封鎖感到些許寬慰，也有報導指出伊朗正推動停火。

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

紐約市具影響力的商業倡議團體，「紐約市合作夥伴關係組織」(Partnership for New York City)發出警告，指由於市長曼達尼(Zohran Mamdani)堅持大幅調升對大型企業的課稅，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。

李在明：南韓自中東運油必須承擔一定程度風險

南韓總統李在明周一表示，荷莫茲海峽遭封鎖之際，南韓自中東進口原油時，勢得接受一定程度的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

受到中東戰情影響，原油供應吃緊，一場能源危機正席捲全球。日本多地溫泉和洗浴設施因重油不足，「就算加價也買不到」被迫停業，運輸和食品行業也面臨嚴峻成本壓力；埃及全面上調商業電價與部分居民用戶電價達16%至20%；斯里蘭卡採取燃油配給、調高電價、限制供水等一系列措施；馬來西亞也透過居家辦公、空調設定等多種舉措應對全球能源危機。

彭博：卡達逾48艘已卸貨LNG船滯留亞洲海域

十多艘貨輪在伊朗許可下在過去 24 小時內通過荷莫茲海峽之際，卡達超過 48 艘液化天然氣（LNG）空船目前仍滯留亞洲各地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。