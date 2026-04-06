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塑膠回收成效差加劇暖化 多數被焚燒或掩埋 衝擊生態系和人類健康

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
最新研究發現，全球塑膠回收的進展有限，每年成功回收的比率僅約產量的10%，且多數最終被焚燒或掩埋。圖為運至馬來西亞處理的澳洲塑膠瓶廢棄物。美聯社
最新研究發現，全球塑膠回收的進展有限，每年成功回收的比率僅約產量的10%，且多數最終被焚燒或掩埋。圖為運至馬來西亞處理的澳洲塑膠瓶廢棄物。美聯社

最新研究發現，全球塑膠回收的進展有限，每年成功回收的比率僅約產量的10%，且多數最終被焚燒或掩埋。對這類石化材料無節制的使用，加劇全球暖化，也對生態系與人類健康造成不利影響。

根據中國大陸清華大學2025年發表於學術期刊的研究結果，2022年全球塑膠產量估計達3.87億公噸，但其中僅約3,800萬公噸、相當於10%被回收。塑膠廢棄物最終去向並無統一的官方數據，該研究主要是彙整各國塑膠生產和處置統計數據，再進行分析。

另據沙國智庫阿布杜拉國王石油研究中心（KAPSARC）的資料，美國2019年的塑膠廢棄物達7,000萬噸，稱冠全球，但回收率僅約4.5%；約73%的塑膠廢料最終進入掩埋場，主因該國幅員遼闊，這是最方便的處置手段。

研究也指出，全球第二大塑膠汙染製造國中國，有效回收率為13%，歐盟則為14%。整體回收比率依然偏低，主因回收作業的收集和儲存成本高昂，使回收產品的價格高於原生材料。

東京塑膠廢棄物管理研究所數據顯示，日本的塑膠回收率為22%，但仍有約七成廢料為焚化處理。在該國熱回收措施下，焚燒塑膠所產生的熱能被回收，但塑膠本身沒有。日本也尚未建立有效的塑膠廢料分類系統。

塑膠焚燒時會釋放溫室氣體二氧化碳，也會在海洋和其他水生環境分解為塑膠微粒，最終有可能進到人體。聯合國環境規劃署（UNEP）自2022年起啟動談判，試圖制定全面性國際條約，涵蓋塑膠從生產到處置的全生命周期，但至今仍未達成共識。

深受海洋塑膠污染衝擊的小島國家以及歐盟，主張採取更嚴格管制措施，卻遭產油國及其他相關利益方的強烈反對。帛琉總統惠恕仁去年8月在UNEP的塑膠監管會議上，以小島國家聯盟主席身分表示，「今天的成果仍未達到人民與地球需要的程度」。

日本東海大學教授細田衛士（Eiji Hosoda）表示，「由於各國在文化、習俗與經濟條件上的差異，對塑膠使用進行一致性的規範相當困難」。

美國 歐盟 清華大學

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