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受到中東局勢影響 石化巨頭集體漲價
受到中東局勢影響，全球性化工漲價潮再起，石化巨頭包括巴斯夫、科思創、亨斯邁、英威達、塞拉尼斯、科慕、埃克森美孚、瓦克化學等巨頭漲價近日生效。
此輪漲價品項涉及己內醯胺（CPL）、己二胺、尼龍6（PA6）、尼龍66（聚醯胺66，PA66）、有機矽、聚氨酯系統產品（MDI、聚酯多元醇）、鈦白粉、工程塑料等。大陸龍頭企業萬華化學、北新建材等也跟隨集中漲價。
中金公司指出，美伊衝突持續推升國際油價，帶動尿素、醋酸、碳酸二甲酯、己二酸等煤化工下游產品價格顯著上行，3月後企業獲利有望明顯改善。
大陸化工業在2021年行業景氣高點過後，全行業營業收入利潤率從8.03%持續降至2024年的4.85%，企業普遍面臨增產不增利困境。分析師指出，目前化工業有望迎來上行周期，除了地緣政治外部因素外，新能源、半導體、AI等新興領域對高端化工材料的需求正在爆發式增長。
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