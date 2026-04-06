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伊朗戰爭衝擊 亞洲觀光客改去鄰國旅遊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗戰爭改變了商業旅行市場版圖，因機票價格飆漲與安全疑慮，讓觀光客不得不重新考慮度假地點。據統計，美以發動攻擊迄今，往返中東地區的航班已取消至少4.6萬班，愈來愈多亞洲旅客把目的地從中東轉向亞洲區內景點。

隨著伊朗戰爭仍未止歇，中東各國持續關閉領空，各機場先前被商業遊客塞爆，如今也由撤僑班機所取代。阿聯經濟暨旅遊部先前曾預估，該國到2026年將累積近9,500億美元的觀光商機。但隨著機場因戰爭被迫暫時關閉，杜拜所受衝擊尤其大，其作為中東旅遊明珠的地位搖搖欲墜。

航空數據公司Cirium的最新統計顯示，2月28日美以發動攻擊以來，往返中東地區的取消航班數量已超過46,000班。

在此同時，亞洲旅客表示，他們已取消前往中東的旅行計畫，轉而考慮在亞洲區域內度假。Safe Harbors旅遊集團總裁艾倫比指出，該公司亞洲客戶的中東航線取消率，大增20%至30%，其中國際航班約450美元的不可退費改票費是主要因素，而這些旅客正轉向新加坡東南亞樞紐或亞洲境內航線。

新加坡 東南亞 觀光

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