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IMF 示警「代幣化」金融風險 危機爆發的速度 快到監管機構來不及應對

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
國際貨幣基金組織（IMF）。 路透
國際貨幣基金組織（IMF）。 路透

國際貨幣基金（IMF）表示，股債等交易走向「代幣化」（tokenization），移往區塊鏈系統，儘管有望降低成本、減少清算延誤，卻也可能會讓金融危機爆發的速度，快到監管機構無法應對。

IMF的金融顧問兼貨幣和資本市場部主任阿德里安（Tobias Adrian）在報告中寫道，代幣化是指以共享帳本的數位代幣，來表示股票、債券、現金等資產，這是金融架構的結構性變革，而非邊際效率提升。代幣化能加快交易在系統的運作速度，部分人士認為這既是新技術的特點，也是弱點。

他說：「壓力事件可能會發展得更快，縮減自主干預的時間」，延後結算正好可當緩衝，讓央行與監管機構在危機發生時能夠介入。倘若系統可以立即持續結算，在觸發融資追繳令之前，監管機構幾乎沒有時間能夠干預。而且代幣化系統全天候運作，但央行的緊急貸款工具，是為上班時間發生的危機所打造。

阿德里安還將私人發行的穩定幣，比喻為貨幣市場基金，市況平靜時運作良好，但碰上擠兌時相當脆弱。金融基礎設施代幣化帶來信任與風險的結構性調整，須有政策應對。

他提出了一些解方，像是以安全貨幣進行錨定清算，釐清代幣化資產的法律地位，「為達這個目標，決策者需要主動因應數位轉型的結構影響，而非被動回應現象」，「形塑代幣化金融體系的窗口已然開啟，但不會永遠存在。」

報告還勾勒了代幣化金融發展的三種情景，一是奠基於央行數位貨幣的一致體系；二是由不相容國家平台組成的破碎平台；三是由私人穩定幣主導的世界，削弱了公共支援後盾。

銀行、清算機構、貝萊德和摩根大通等資產管理公司，已在測試代幣化技術，盼能讓交易股債等更加便利，以提高費用收入。那斯達克交易所也在去年9月尋求證管會的許可，要讓股票代幣化，且能在監管平台上交易。

央行 壓力 IMF

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