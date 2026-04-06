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日企年度發債規模創高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新統計顯示，日本企業在截至3月的財政年度（上年度），發債規模年增5%，達到15.8兆日圓（990億美元），改寫疫情前所創歷史新高紀錄，主要受併購活動增加、帶動融資需求所推升，而散戶投資人為市場擴張的主要動能。

根據I-N資訊系統公司彙整的數據，軟銀集團上年度發行約1.3兆日圓公司債（81億美元），居日企之冠，反映該公司決定在美大舉投資人工智慧（AI）基礎設施。SBI控股上年度發債規模為4,200億日圓，該公司正跨足穩定幣和媒體事業等領域。此外，瑞穗金融集團等大型銀行，也為因應資本監管要求而提高發債規模。

數據顯示，日本上市公司逾80%資金仍來自銀行貸款，發債僅占約一成。日本國內債市規模也仍然不及美國的十分之一。隨投資人基礎由機構擴展至散戶，企業在融資選項上彈性將提升，進而支持產業重組與整併。

日企上年度主打散戶的債券發行量，年增14%至約2.7兆日圓（170億美元），為連續第二年創新高。

債市 債券 日本

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