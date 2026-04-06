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歐盟五國喊課能源暴利稅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

歐盟執委會證實，已收到德國西班牙等歐洲五國的信函，正考慮依這些國家在信中所提議，對獲取暴利的能源公司課徵暴利稅。

德西奧義葡五國的財政部長，在致歐盟氣候執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）的公開信共同呼籲，歐盟應該對區內能源公司課徵暴利稅，以便「減輕消費者與納稅人的負擔」。這封信函的日期標示為4月3日，部長們在信中寫道，這項稅收「也發出明確訊息，要求這些因戰爭受益的公司負起責任，以減輕民眾負擔」。

不過相關稅率或課稅企業對象，信中並未具體說明。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，伊朗實質阻斷荷莫茲海峽，也衝擊到波斯灣地區的能源基礎設施，造成油氣價格上漲。

雖然歐盟大多數的石油與天然氣進口，並非來自波斯灣，但全球能源價格因此高漲，讓歐盟的企業及家庭同受連累。

美國 德國 西班牙

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