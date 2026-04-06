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IEA大聲疾呼：不要囤油 暗指北京與白宮

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）。路透
國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）。路透

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）表示，在美國以色列對伊朗開戰引發能源危機之際，各國切莫囤積石油與燃料。畢羅並警告，如果荷莫茲海峽持續關閉，本月損失的石油供給將達到3月的兩倍。

英國金融時報（FT）5日出刊的訪問中，畢羅呼籲所有國家「不要禁止或限制出口…現在是全球油市最糟時刻，他們（實施限制措施國家）的貿易夥伴、盟友和鄰國，都會因此遭殃。」

畢羅表示，一些國家已開始囤積能源，抵銷IEA從緊急儲油中釋出4億桶原油及燃料的效應。

畢羅說：「不幸的是，我們察覺一些國家在我們協調釋出石油庫存時，持續充實現有存貨…庫存不斷增加無濟於事，在我看來，現在是所有國家證明自己是國際社會負責任成員的時刻。」

畢羅未直接點名中國大陸，但劍指北京當局的意味濃厚，中國大陸是唯一已因應伊朗戰爭而禁止出口汽油、柴油和航空燃料的主要國家。

畢羅表示，「擁有大型煉油廠的亞洲大國」應重新評估禁令，「如果這些國家持續限制或完全禁止出口，亞洲市場受到的影響會很大。」

畢羅呼籲各國避免實施禁令，矛頭或許也指向美國。隨著汽油價格漲破每加侖4美元，及加州面臨航空燃料短缺威脅，美國可能禁止精煉燃料出口的謠言四處流竄，能源部長萊特（Chris Wright）迄今只排除禁止原油出口的可能性。

針對石油供給前景，畢羅警告，如果荷莫茲海峽持續無法重新開放航行，「我們4月損失的原油與精煉產品，數量將是3月兩倍」。即使衝突落幕，供給也要耗費很長一段時間才會恢復正常。

截至目前為止，亞洲在這場能源危機可謂首當其衝，一些國家已開始實施燃料配給並縮短每周工時。

南韓財政部5日表示，財長具潤哲上周五與波斯灣合作理事會（GCC）特使會面時，要求這些國家確保石油、液化天然氣（LNG）、輕油、尿素和其他重要資源供給穩定，及保障荷莫茲海峽附近南韓船隻和船員安全。

另據馬來西亞國家新聞社報導，馬來西亞總理安華暗示，大馬最快6月可能面臨燃料供給不確定性。澳洲政府則已獲日本、南韓和新加坡承諾，這些國家將持續提供澳洲燃料。

美國 伊朗戰爭 以色列

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