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史上最大財富遷徙潮…富豪避險求穩 加勒比海多國也列入考慮

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導
圖為杜拜國際金融中心（DIFC）的建築外觀。（路透）
圖為杜拜國際金融中心（DIFC）的建築外觀。（路透）

全球富裕家庭持續加速跨境移動，已演變成史上規模最大私人財富轉移。除了葡萄牙等歐洲國家，星、澳、紐等亞太國家也持續吸引富豪，不少加勒比海國家也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

提供超高身價客戶服務的顧問表示，地緣政治情勢緊張和政策突然轉向，正驅動跨境遷徙、居住規劃和公民身分諮詢服務需求。根據瑞士跨國投資銀行業者瑞銀（ＵＢＳ）報告，該行訪調的八十七名億萬富豪客戶，有百分之卅六去年至少遷移一次，百分之九客戶正考慮這麼做。如果只看五十四歲以下億萬富豪，百分之四十四受訪者去年曾搬家。

瑞銀說：「我們確實正經歷史上規模最大的私人財富遷徙。」富裕家庭向來青睞政局穩定、個人安全無虞、稅率低和生活品質高的司法管轄區，與過去不同的是，司法管轄區風險如今逐漸被視為與投資風險類似，屬於需要積極分散的風險。

富豪遷徙是全球現象，資金和人才卻集中在少數政策可預測性高，以及法律框架健全的司法管轄區。葡萄牙和希臘持續透過黃金簽證擄獲富豪芳心，義大利、摩納哥和瑞士則吸引尋覓長期穩定及稅制明確的家庭。

網域經紀商MediaOption創辦人羅森納是移居葡萄牙的富豪之一，他認為葡國集所有優點於一身，安全、陽光充足、物價親民及文化氣息濃厚。羅森納二○一八年在葡萄牙買下的房屋，價值至今已大增百分之二五○。

新加坡也仍具吸引力，尤其是對優先考量監管穩定性及完善金融基礎設施的家庭而言。澳洲紐西蘭同樣持續吸引高身價人士，這兩個國家都以經濟穩定、醫療保健體系強大和生活品質高聞名。

除了傳統移入大國，新「參賽者」也持續崛起。加勒比海國家安地卡及巴布達、格瑞那達、聖克里斯多福及尼維斯的公民身分計畫，也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

多家族辦公室Farro & Co常務董事兼共同創辦人阿加瓦爾說：「家族逐漸察覺政策制度可能瞬息萬變，監管框架可能緊縮，地緣政治緊張情勢也可能在徵兆有限情況下升溫。」舉例來說，去年四月英國廢除實施逾兩個世紀的非居籍者稅制，促使富裕居民認真重新評估英國。跨國投資顧問機構恆理估算去年英國百萬美元富豪淨減少約一點六五萬人，比前年的九千五百人來得多，這些人估計擁有約九二○億美元財富。

澳洲 瑞士 亞太 超級富豪 加勒比海地區 紐西蘭

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