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記憶體漲勢未完...傳三星DRAM價格 Q2再漲三成

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
消息傳出，三星電子的DRAM價格，第2季再漲30%。路透
消息傳出，三星電子的DRAM價格，第2季再漲30%。路透

消息傳出，三星電子的DRAM價格，第1季大漲100%後，第2季再漲30%，顯示AI基建投資潮下，記憶體需求維持強健。

韓媒電子時報報導，業界人士透露，三星第2季DRAM價格，較第1季提高約三成。該公司與大客戶結束價格談判，上月底簽署供給合約，30%漲幅為平均值，涵蓋高頻寬記憶體（HBM）、以及通用型DRAM，用於伺服器、個人電腦（PC）、行動裝置等。SK海力士美光第2季可能會尋求相同漲幅。

一些較舊型的記憶體漲勢停滯，引發DRAM漲價潮趨緩的推測。據DRAMeXchange，DDR4 8Gb的3月底價格與2月相同，不過新款DRAM如DDR5、伺服器DRAM價格持續攀升。

相關人士說，科技巨擘擴大基建，高效能DRAM和HBM需求未變，長期DRAM合約的競爭與需求，也持續加劇。

美光 三星電子 SK海力士

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