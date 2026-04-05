商務座位大增27％ 「坪效之王」豪經艙如何改寫座艙設計圖？

摘要 經濟艙越來越少不是你的錯覺，而是航空公司算好的獲利劇本！當全美75％的旅遊支出僅由少數富裕家庭貢獻，機艙「M 型化」已不可逆。從滑動門套房到星鏈WiFi，這場機艙領土戰不僅瓜分了平價艙等的生存空間，更徹底翻轉飛行體驗。到底未來的機艙如何重新定義階級？

連廉航也瘋改裝！商務座位成長27％，狠甩經濟艙

飛機上的「領土之戰」正在發生。為了創造最大利潤，各大航空公司正大規模改裝舊機或購入新機，大幅增加高端座位比例，目標鎖定願意為了平躺座位、額外腿部空間支付高價的旅客。

航空數據公司Visual Approach Analytics研究顯示，從2020年1月以來，商務與頭等艙的航線座位數成長27％，但標準經濟艙的座位數僅增加10％，不只是達美（Delta）、聯合（United）等傳統航空這樣做，就連西南（Southwest）、精神（Spirit）、邊疆（Frontier）等廉價航空也提升標準經濟艙以外的高端座位數。

富人補貼窮人？把機位變「階梯」，景氣好壞都能賺

航空公司會把重心放在高端座位，其實和市場M型化有關。達美執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，年收入超過10萬美元（約合新台幣320萬元）的家庭貢獻全美75％的旅遊支出，這使得新飛機機艙的設計邏輯徹底改變。

由於高端座位伴隨豐厚利潤，使航空公司得以補貼經濟艙票價，使其能和廉價航空競爭，加上達美、聯合近期財報也顯示，高端艙等收入成長速度明顯超過經濟艙，而這兩家公司去年的盈利能力也遠超同業，使航空公司大幅擴張高端座位。

除了獲利考量，這種策略也提供極佳的避險彈性。《華爾街日報》指出，航空座位正從單一的大宗商品，轉向「階梯式服務系統」。當景氣好時，經濟艙乘客會升等；景氣轉差時，商務客可能會退而求其次，選擇豪華經濟艙。透過發展高端座位，航空公司得以保留彈性，在各種狀況下都能留住客戶。

比商務艙更會賺！「坪效之王」豪經艙成獲利新金雞

因此，豪華經濟艙就成為各大航空擴張重點。航空資訊媒體Simple Flying分析，對航空公司財務部門而言，豪華經濟艙成功捕捉那些「想坐得比經濟艙好，但付不起商務艙」的客群，而且佔用的坪效也比商務艙更好，利潤率極高。

而未來服務與科技體驗勢必也將成為豪華經濟艙兵家必爭之地。除了獨立座艙美學、符合人體工學的座椅，更精緻的寢具、永續材質的運用，以及星鏈（Starlink）提供的高速衛星WiFi都將成為標配。

不只是豪華經濟艙在進化，商務艙和頭等艙的界線也變得模糊。過去僅見於頭等艙的奢華配備，如配備滑動式拉門的套房、全平躺座椅、直接出入走道的設計，如今也迅速普及至商務艙，成為各大航空公司改裝機艙重點。

這顯示，航空業正告別「只求把旅客從A點送到B點」的時代。未來的機艙將會看見標準經濟艙持續壓縮，而更多樣化、更昂貴的高端選擇將持續往機艙後半段延伸。

資料來源：WSJ、Simple Flying、Aviation AZZ、National Today

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