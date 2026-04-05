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工程師1年只花5千元算力？黃仁勳：我會氣炸！揭開AI時代不被取代4大心法

商業周刊／ 撰文者：倪旻勤 整理
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

摘要

你不會被AI取代，但是會輸給使用AI的人。在AI時代裡，我們應追求「超人類」的生產力，讓AI成為極大化個人產值的重要資產。

《All-In Podcast》是有逾百萬訂閱的指標性商業節目，Nvidia執行長黃仁勳近日接受該節目專訪，他與4位主持人在訪談中，深入探討了AI代理（AI Agent）發展與產業變革。

面對快速演進的技術，許多工作者對「自己是否會被AI取代」產生嚴重焦慮，黃仁勳在訪談中再次重申，人們不會因為AI失去工作，但會把工作輸給「使用AI的人」。

工作任務會因AI而轉變，但工作的「目的」無可取代

要消除被取代的焦慮，必須先釐清「工作究竟是什麼」的本質。黃仁勳指出，每項工作都有「任務」與「目的」。AI或許會改變我們執行任務的方式，但無法取代工作背後的核心目的。他以2個案例為例：

1.放射科醫師需求未消失

十多年前，有頂尖專家預測電腦影像將完全淘汰掉放射科醫師；十多年後的今天，AI確實被整合進全球放射科，但放射科醫師的需求不減反增。為什麼？

因為醫師的「任務」是看判讀影像，但真實「目的」是診斷疾病。AI讓攝影效率變高、判讀影像更精確，醫院因而可治療更多病人，反而提升了醫師的價值與市場需求。

2.司機將轉型為助理

即便未來哪天，汽車通通可以自動駕駛，司機這個職業也不會消失，因為司機存在的意義是協助乘客處理各種需求。黃仁勳預測，或許司機會轉型為「助理」，車子自動駕駛時，助理可以在車上幫乘客安排後續行程、聯絡飯店，或是進行各種協調工作。

給知識工作者的4個心法，讓AI成為你的最佳助力

若你期待能持續在AI時代突破自我，黃仁勳呼籲：「成為使用AI的專家！」知識工作者可透過以下4個心法，善用AI工具、將AI轉化為提升產值的利器：

1.給予空間，不要過度干涉

工作者應該給予AI明確的目標，但不要過度規定細節，人類必須保留足夠的空間讓AI創新與發揮。切記，我們的主要角色是從旁引導，確保AI能達到我們想要的結果。

2.把AI當作腦力激盪的夥伴

工作者不應單純的把AI視為指令接收器，而要把它當作團隊夥伴的一員，多花時間和AI反覆對話、反覆的進行腦力激盪吧！人類之於AI的任務是，幫AI定義何謂好結果、何謂壞結果，並教導AI評估產出。

3.提升語言能力

沒有工程背景的工作者無需焦慮，因為「語言」已經成為AI時代最重要的程式語言。過去受限於技術門檻的工作，未來只需要有良好的語言邏輯，就能驅動AI完成。黃仁勳表示，也許具備優異語文能力的英文系學生，有機會在這個時代取得巨大成功。

4.追求「超人類」生產力

黃仁勳指出，如果公司花費50萬美元的高薪聘請一位工程師，該位員工1年卻只消耗5000美元的AI算力，「我會氣炸！如果他沒有消耗至少價值25萬美元的tokens，我會非常擔憂。」

也就是，我們必須極度依賴AI，讓自己具有「超人類」的能力，藉此放大個人的工作產出。

資料來源：All-In Podcast YouTube、Wikipedia

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文工程師1年只花5千元算力？黃仁勳：我會氣炸！揭開AI時代不被取代的4大心法

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黃仁勳 NVIDIA 工程師 AI

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