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伊朗戰爭擾航運 韓國要求波灣國家維持能源供應穩定

中央社／ 首爾5日綜合外電報導

伊朗戰爭升溫擾亂航運之際，韓國財政部表示，部長具潤哲會見了波斯灣國家使節，以加強能源安全及維護韓國船隻在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的安全。

聲明指出，在3日的會議中，具潤哲要求波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）各國大使確保石油、液化天然氣、石腦油、尿素及其他關鍵資源的穩定供應，並確保韓國船舶及船員在這條重要海峽附近的安全。

聲明提到，使節們表示韓國是「首要優先」國家，並承諾與首爾保持密切溝通，以確保供應穩定。

與其他亞洲經濟體一樣，韓國高度依賴能源進口，其中包括經由荷莫茲海峽運輸的能源。在美國與以色列於2月28日發動戰爭前，該海峽承載全球約20%的石油運輸，但戰爭爆發後，伊朗實際上封鎖了該航道，導致能源價格飆升，並引發全球經濟衰退的擔憂。

波斯灣合作理事會6個成員國包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、阿曼及巴林。

阿拉伯 以色列 首爾 能源

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