快訊

歌迷1樓跌落B1…Super Junior演唱會受傷粉絲現況曝光 厲旭醫院守候陪伴全程

5千萬房產為何只分到750萬？遺產分配有數字陷阱！ 現值、市價搞錯權益縮水

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格與「連胡會」相當

聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic傳遭美列國安黑名單 英國力邀投資布局

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

人工智慧機器人Claude開發商Anthropic公司與美國國防部鬧矛盾，傳已被列入國安風險黑名單，但金融時報今天報導，倫敦方面正力邀這家AI新創公司在英國擴大投資。

金融時報（Financial Times）報導引述知情人士指出，英國政府擬向Anthropic提出方案，包括在倫敦擴增辦公室規模，以及考慮讓這家公司雙重上市等條件。

Anthropic公司和英國科學創新暨科技部，都未立即回覆路透社的置評要求。

金融時報指出，首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室已表示支持相關部門的工作，有關方案待Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）5月底訪英時對他提出。

路透社報導，Anthropic雖有英國力邀，但傳美國政府已將它列入黑名單，認定這家公司對美國的國安供應鏈具有風險，原因是先前Anthropic拒絕讓美軍將聊天機器人Claude用於美國監控或自動武器方面。

不過，美國法官已暫時阻止這項黑名單措施；但Anthropic還有另一件供應鏈風險認定的訴訟正在等候審理。

美國 人工智慧 國安 供應鏈 金融時報

延伸閱讀

AI 新創不想再免費支援 Anthropic 向「龍蝦餐」討錢

SpaceX身價飆 IPO估值2兆美元

伊朗戰爭將 AI 榮景切成兩塊

Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

相關新聞

IEA大聲疾呼：不要囤油 暗指北京與白宮

國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）表示，在美國和以色列對伊朗開戰引發能源危機之際，各國切莫囤積石油與燃料。畢羅並警告，如果荷莫茲海峽持續關閉，本月損失的石油供給將達到3月的兩倍。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽局部放行 日韓股市周一早盤走高延續上周五漲勢

日韓股市今天（周一）早盤上漲，延續上周五漲勢，部分船隻已通過荷莫茲海峽，投資人看好伊朗戰爭不致長時間中斷供油。

簡立峰專欄／美名校把AI納畢業門檻 高教如何應對變局

美國普渡大學去年底宣布，2026年秋季起入學新生，必須具備「AI應用能力」（AI Working Competency）才能畢業，成為全美第一所將AI能力列為畢業門檻指標的大學，這項指標反映出教育界的哪些趨勢與挑戰？當AI逐漸成為學習與工作的夥伴，未來的學生究竟需要具備哪些能力，才能在AI時代保持競爭力？

鴻海和三菱FUSO攜手 傳擬於2030年外銷日本製電動巴士

三菱FUSO卡客車公司和鴻海（2317）計劃在 2030 年左右，將日本生產的大型電動巴士外銷至東南亞及澳洲等市場。

川普揚言對伊朗擴大動武…美股期指和金價走跌 布蘭特突破111美元

美國總統川普警告可能對伊朗擴大動武後，投資人憂心將加劇能源價格衝擊並顛覆全球經濟前景，美國期指周一開盤下跌，原油價格走高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。