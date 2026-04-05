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Anthropic傳遭美列國安黑名單 英國力邀投資布局
人工智慧機器人Claude開發商Anthropic公司與美國國防部鬧矛盾，傳已被列入國安風險黑名單，但金融時報今天報導，倫敦方面正力邀這家AI新創公司在英國擴大投資。
金融時報（Financial Times）報導引述知情人士指出，英國政府擬向Anthropic提出方案，包括在倫敦擴增辦公室規模，以及考慮讓這家公司雙重上市等條件。
Anthropic公司和英國科學創新暨科技部，都未立即回覆路透社的置評要求。
金融時報指出，首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室已表示支持相關部門的工作，有關方案待Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）5月底訪英時對他提出。
路透社報導，Anthropic雖有英國力邀，但傳美國政府已將它列入黑名單，認定這家公司對美國的國安供應鏈具有風險，原因是先前Anthropic拒絕讓美軍將聊天機器人Claude用於美國監控或自動武器方面。
不過，美國法官已暫時阻止這項黑名單措施；但Anthropic還有另一件供應鏈風險認定的訴訟正在等候審理。
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