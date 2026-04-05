中東戰爭衝擊供應鏈 藥品物流需求激增

藥物可以止痛、對抗癌症、拯救生命，但如果在運輸途中丟失、在高溫倉庫中變質，或者滯留在船上，就毫無用處。

法新社報導，這正是藥品物流大顯身手之處。在供應鏈因戰爭、疫情和貿易混亂而受到衝擊的世界中，這是一個快速成長的行業。

德國DHL位於法蘭克福附近的「健康物流園區」是其歐洲中心之一，致力於確保藥品和其他重要醫療產品可靠送達所需地點。

隨著中東戰爭進入第5週，人們對藥品短缺的擔憂日增，該園區的任務是確保向歐洲及全球醫院、藥局、實驗室和其他客戶穩定供貨。

該設施位於法蘭克福郊外的弗洛施塔特（Florstadt），面積相當於14個足球場，屋頂覆蓋著太陽能板。

流經這個巨大場地的產品種類繁多，從胰島素膠囊、藥用防曬霜，以及桶裝硫酸應有盡有。

嚴格的溫控措施和穿戴防護服的工作人員，確保藥品在無菌條件下並保持冷鏈運輸。

DHL德國及阿爾卑斯山地區物流部門負責人霍爾特（Katrin Hoelter）表示：「我們的600名員工都經過專門培訓，因為他們知道，供應鏈的終端終究是患者，不能出任何差錯。」

在法新社參訪期間，她表示，隨著美以對伊朗的戰爭影響了全球航運，「我們觀察到有些客戶要求增加在此處的倉儲量，這對他們的生產至關重要，以確保原材料的供應穩定」。

儘管全球危機接踵而至，物流業與製藥業一樣持續擴張。

根據醫療數據分析公司Iqvia資料，在美國及主要新興市場的推動下，全球醫藥市場到2030年可能超過2.6兆美元。