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中東局勢升溫衝擊旅遊 亞洲旅客轉向東南亞航線

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

隨著伊朗戰爭持續進行，中東商業旅遊的喧囂已由撤僑班機持續不斷的轟鳴聲所取代，讓度假客不得不面對機票漲價與安全疑慮的困境。

這是繼2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，航空公司不得不應對的又一次領空關閉。

這與阿拉伯聯合大公國經濟暨旅遊部的預測形成了鮮明對比；該部門曾預計該國到2026年將累積近9500億美元的市場規模。

尤其是杜拜，隨著機場在衝突期間被迫暫時關閉，其作為中東旅遊明珠的地位正顯得搖搖欲墜。

航空數據公司Cirium此前向CNBC表示，2月28日美以發動攻擊以來，往返中東地區的取消航班數量已超過4萬6000班。

印度廉航香料航空（SpiceJet）在3月份於新加坡舉行的航空節上表示，由於印度與該地區之間的交通往來頻繁，中東衝突已嚴重影響其營運。

然而，取消航班的不只是航空公司。來自亞洲的旅客對CNBC說，他們已取消前往中東的旅行計畫，轉而考慮在亞洲區域內度假。

●取消的旅遊計畫

總部位於越南的Ellerton & Co.公關公司區域副經理Michelle Bui對CNBC表示，她最初計畫5月前往中東旅遊，探望當地朋友並體驗沙漠風光。

但她開始查詢機票後，很快就打了退堂鼓，因為票價「高得離譜」，讓她難以接受。

她接受CNBC訪問時表示，伊朗戰爭引發的燃料價格上漲推高了機票價格，她發現3月從越南飛往中東（含轉機）的機票價格已達約1500至2000美元。

Safe Harbors旅遊集團總裁艾倫比（Jay Ellenby）在電子郵件中表示，許多旅客指出，不可退費的改票費是促使他們取消行程的主要原因。

艾倫比指出，該旅行社亞洲客戶的中東航線取消率明顯增加了20%至30%，其中國際航班約450美元的不可退費改票費是主要的觸發因素。

他補充說，這些旅客正轉向新加坡等東南亞樞紐或亞洲境內航線。

烏克蘭 東南亞 俄羅斯

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