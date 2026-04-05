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中東戰爭致油價飆漲 歐盟5國主張課徵能源暴利稅
西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）今天說，西班牙及另外4個歐洲聯盟（EU）國家，鑑於中東戰爭引發燃料價格上漲，呼籲對獲取暴利的能源公司課徵稅賦。
奎爾波在社群平台X上表示，5國部長在致歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉（WopkeHoekstra）的公開信中提出這項呼籲。與奎爾波一同簽署的包括奧地利、德國、義大利和葡萄牙的財政部長。
奎爾波指出，這項措施能「減輕消費者與納稅人的負擔」。
根據奎爾波發布的信件影本，信中註明日期4月3日，部長們寫道，這項稅收「也發出明確訊息，要求這些因戰爭受益的公司負起責任，以減輕民眾的負擔」。
自2月28日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，伊朗實質阻斷了戰略航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），也衝擊到波斯灣地區的能源基礎設施，造成油氣價格急劇上漲。
雖然歐盟大多數的石油與天然氣進口，並非來自波斯灣，但全球能源價格因此高漲，讓企業經營及家庭開銷受到衝擊。
部長們指出，2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭時，也曾採取類似緊急稅賦措施，以解決能源價格飆升問題。
信中寫道：「鑑於當前市場扭曲與財政壓力，歐洲執行委員會應速擬一套類似稅賦辦法，在歐盟範圍內實施。」
有關暴利稅率或課稅企業對象，部長們在信中並未具體說明。
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