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中東龍頭…全球鋁業阿布達比工廠 遭伊朗攻擊

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
中東最大鋁業生產商阿聯酋全球鋁業（EGA）指出，位於阿布達比的工廠日前遭到伊朗攻擊後，可能需要長達一年才能全面復工。圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在阿布達比的 Al Taweelah 氧化鋁精煉廠。 （美聯社）
中東最大鋁業生產商阿聯酋全球鋁業（EGA）指出，位於阿布達比的工廠日前遭到伊朗攻擊後，可能需要長達一年才能全面復工。圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在阿布達比的 Al Taweelah 氧化鋁精煉廠。 （美聯社）

中東最大鋁業生產商阿聯酋全球鋁業（ＥＧＡ）指出，位於阿布達比的工廠日前遭到伊朗攻擊後，可能需要長達一年才能全面復工。

ＥＧＡ說，由於遭到飛彈和無人機的嚴重破壞，旗下Al Taweelah熔煉廠已進入緊急停工狀態。ＥＧＡ發布新聞稿指出，已完成對阿拉伯聯合大公國境內各設施的初步損害評估，並正和出貨可能受影響的客戶保持聯繫。

中東地區占全球鋁產量約百分之九，因其他地區產量也受限，市場幾乎沒有緩衝空間來吸收任何衝擊，進而放大了戰爭的影響。

在ＥＧＡ設施遭到攻擊前，由於荷莫茲航運中斷，影響當地工廠的原物料進貨，鋁業界就已在為進一步減產做準備。

ＥＧＡ在新聞稿中說：「要恢復熔煉廠運作，ＥＧＡ必須修復基礎設施的損壞部分，並逐步恢復每個鋁電解槽。初步跡象顯示，要完全恢復原鋁生產可能需要長達十二個月」。

伊朗戰爭爆發以來，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）的鋁價已上漲超過百分之十。

Al Taweelah是全球數一數二的熔煉廠，二○二五年的鑄造產量達一百六十萬公噸。ＥＧＡ表示，阿布達比廠內的其他設施，包括一座氧化鋁精煉廠和一座金屬回收廠，或許能提早恢復部分生產，但要視最終損害評估的結果而定。

伊朗也在三月廿八日襲擊了位於波斯灣的巴林鋁業（Aluminium Bahrain）熔煉廠，該公司表示，尚在評估損害狀況。

阿拉伯 伊朗 中東

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