市場隱憂…美股本周走勢 專家：端看CPI

美股上周漲勢驚人，不過，本周能否維持續漲，端看本周最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ），才真正反映中東戰爭對美國經濟和企業的影響；而台股周Ｋ已連二黑，外界預料，放完清明連假後，周二一開盤，台股將上演季線保衛戰。

美股適逢耶穌受難日縮短交易的一周中，標普五百指數和那斯達克綜合指數分別收漲百分之三點四、百分之四點四，結束連五周的跌勢。費城半導體指數更大漲百分之五。

美股上周漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，也有時間消化高油價對經濟的影響；但仍有不少人對此時進場心存觀望，警告美股還會進一步盤整。

美國三月就業人數新增十七點八萬人，失業率小幅下滑至百分之四點三，伊朗戰爭對勞動力市場的實質影響目前仍是未知數。NerdWallet經濟學家蘭特表示，就業成長固然可觀，但並不代表勞動市場已重回正軌或強勁成長。「若中東衝突持續下去，我們可能會在五月或六月看到對就業市場的影響。」

美國本周五將公布三月ＣＰＩ，將是頭一份對這場戰爭所帶來影響的檢驗。據FactSet調查分析師意見，整體ＣＰＩ年增率預料將從百分之二點四跳升至百分之三點一。

油價推升通膨並進而影響人工智慧（ＡＩ）投資成本，是目前市場上的最大隱憂。

凱基投顧董事長朱晏民表示，中東戰事不會改變AI短線供需情勢，企業獲利上修後，就會再調高股價本益比，台股這波本益比由廿二倍下滑到廿倍，但台股表現仍相對強於美國科技股，主因台灣是AI重要供應鏈。當中東情勢穩定後，台股及AI供應鏈標的評價面回升，本益比便可彈升回原來高檔水準。

永豐投顧指出，長時間下來，恐引發類似於停滯性通膨的擔憂，進一步壓低降息空間與機率，進而提高本就因為ＡＩ融資而緊張的流動性的資金成本，讓市場更加轉向保守。

保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，全球金融市場皆視美伊戰爭何時停火以及油價走勢而波動，台股也在國際市場衝擊下出現大幅震盪，預期在美伊雙方未正式撤兵前，仍須持續提防行情波動。不過，從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股目前回測季線位置，反而可視為良好的分批進場布局時點。

只是，若台股跳空開低於三萬一千五百點以下、連續三天未收上季線，若出現外資持續賣超與美國流動性問題，恐將演變為更長周期的資金面問題，永豐投顧建議投資人須格外注意。

另，隨上市櫃公司公布去年財報，股利政策陸續出爐，加上今年首季營收也將公布，法人認為，現階段可鎖定去年獲利增加、股利增加、首季營收年增的「三增股」布局，可望在震盪中吸引防禦性資金轉進，中長線有望掌握除權息行情。