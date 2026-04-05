日本擬強制回收太陽能板

日本高市內閣3日批准一項提案，擬強制太陽能板回收，並要求大型太陽能電場營運商提出廢棄面板處置計畫，以避免過多老舊設備最終進到掩埋場。

根據日本經濟產業省和環境省公布的文件，這項提案已針對供應鏈各環節編列預算，其中60億日圓（約3,760萬美元）用於儲存場，73億日圓（約4,600萬美元）用在回收設施。該提案尚待送交國會進行正式立法。

這項法案旨在使大型太陽能電場營運商配合回收措施，以減少送入掩埋場的面板數量。日本政府估計，2030年代結束之前，每年廢棄太陽能板的重量可能達到50萬噸。

法案規定，營運商必須在計畫中列明將處置的面板數量，以及何時、與如何進行。業者也將被要求以回收並轉化為可再利用的材料為前提、處理使用過的面板。

隨著全球加速部署太陽能，大量老舊太陽能板湧現，凸顯潔淨能源供應鏈的一大弱點：回收體系分散、成本高昂且發展落後。國際能源署（IEA）指出，各國政府面臨的挑戰在於，回收產業成本高成、但報酬低，原因在於，目前回收量不足、技術受限，且終端市場尚未成熟。

太陽能板的使用壽命一般為20至30年。日本官方資料顯示，掩埋是成本最低的處置方式，每瓩（kW）約2,000日圓（約12.54美元）。相較下，回收需進行粉碎、分類並取出面板中的玻璃，成本約在每瓩8,000至12,000日圓（約75美元）之間。