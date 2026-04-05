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中東衝突對經濟、企業影響 美通膨數據本周出爐

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
過去一周美股漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，但也有不少人還在觀望。路透
過去一周美股漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，但也有不少人還在觀望。路透

過去一周美股漲勢驚人，看多的投資人相信股市可望擺脫伊朗戰爭的陰影，但也有不少人還在觀望。投資人正緊盯本周公布的最新通膨數據，藉此了解中東戰爭對美國經濟和企業的影響。

美股上周五適逢耶穌受難日休市，過去一周，標普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲3.4%和4.4%，結束連五周的跌勢。費城半導體指數更大漲5%。

美國3月非農就業人數新增17.8萬人，失業率小幅下滑至4.3%。NerdWallet經濟學家蘭特（Elizabeth Renter）評道，就業成長固然可觀，但並不代表勞動市場已重回正軌或強勁成長，「若中東衝突持續下去，我們可能會在5月或6月看到對就業市場的影響」。

美國10日將公布3月消費者物價指數（CPI），將是頭一份對這場戰爭所帶來影響的檢驗。據FactSet調查分析師意見，整體CPI年增率預料將從2.4%跳升至3.1%。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）認為，「油價轉嫁成本的第一階段，將在3月透過機動車燃料來反映」。

宏利投資管理聯席首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「要讓市場把注意力從中東局勢、油價和浮現的風險轉移開來，會很困難。市場始終極其關注地緣政治風險…以及這一切最後會如何收場。」

就目前而言，荷莫茲海峽運輸停擺的情況有所改善，愈來愈多與伊朗沒有明確關聯的船隻成功通行。

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