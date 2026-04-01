伊朗戰火粉碎投資人對川普一年來關稅投資布局 資金重回美國避險

美國總統川普發動所謂「解放日」關稅、撼動全球金融市場以來，時隔整整一年，當初因關稅而生的一套投資策略，如今卻又束之高閣。

這是因為川普對伊朗開戰邁入第二個月所引發前所未有的石油衝擊，迫使投資人紛紛解除去年 4 月以來主導市場的熱門交易。

受AI熱潮和利率下降的推動，全球股市原本大幅上漲，但自衝突爆發以來，風險偏好驟然消失，全球股市市值已蒸發約14兆美元。債券價格劇烈波動，在通膨風險上升的背景下，交易者被迫重新評估利率前景。此外，新興市場曾憑藉誘人的價位和穩健的成長前景吸引了大量資金，卻因仰賴石油進口，目前面臨資金紛紛出走的局面。

隨著戰爭席捲中東，油價一路飆升，全球約五分之一原油必經的荷莫茲海峽，除了少數船隻外已全數封閉。能源市場顧問公司 FGE NexantECA指出，若荷莫茲海峽近乎封閉的狀態未來六至八周內持續下去，油價可能會飆升至每桶 150或200 美元。

周二傳出美國和伊朗都有意和解的訊號，投資人又開始重新評估這場戰爭的前景。川普表示，美國計劃兩到三周內結束對伊朗的行動。但就算衝突在這段時間內結束，荷莫茲海峽要恢復正常通航仍需時間，更何況川普還說，他將把打通海峽的問題留給其他國家。

富蘭克林鄧普頓研究所投資策略師陳夏儀（Christy Tan）說：「解放日是美國一手造成的政策衝擊，而伊朗戰爭則可以說是狀況外的地緣政治衝擊。」「只要伊朗戰爭持續下去，衝突就會通過能源體系推高價格，最終可能對經濟成長造成更大的負面影響。」

美元或許最能反映這股能源動態的波折。美元指數3月勁揚 2.4%，創下去年 7 月以來最大漲幅，這受惠於美國身為全球最大產油國的地位，以及美元在全球局勢動盪時的避險吸引力。

美元 3 月對所有主要貨幣全面升值，迫使全球各國央行紛紛進場干預，可見戰爭所造成的衝擊範圍之廣。

與此同時，美股表現也略優於同儕。標普 500 指數 3 月下跌 5.1%，跌幅小於亞洲和歐洲基準指數，反映能源相關類股走強。MSCI 全球股票指數則大跌超過 7%。

法國巴黎資產管理動態多重資產主管 Mark Richards 說：「距離衝突地點的遠近，以及經濟和股市對利率和能源（原油和天然氣）價格的敏感度，對歐、亞市場而言顯然是更大的問題。」

美股資產目前的走勢和去年此時形成鮮明對比。當時，川普發動的全面關稅引發美元指數長達數月的拋售潮，單單去年 4 月便重挫4.6%，並促使投資人轉向日本、歐洲和新興市場資產尋求分散風險。美元指數 2025 年大跌 9.4%，創下 2017 年以來最大跌幅。

去年4月2日即川普所謂的「解放日」後兩個交易日內，標普 500 指數重挫超過 10%。一周後，川普又說他將對數十國暫緩徵收關稅 90 天，標普隨即狂漲 9.5%，創下2008年以來最大單日漲幅。

標普500指數去年上漲16%，連續第三年上漲，但漲幅仍落後全球股市指數近 21% 的漲幅。

多位基金經理人說，一旦能源危機緩解，美股資產將再現表現落後的局面。

歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi ）投資長 Vincent Mortier 說：「美國享有能源出口國的地位，因此視為這些事件的相對贏家，或至少不是大輸家。」

他說，當前能源危機的解方「將在未來幾周、或許幾個月內達成」，而撤出美股資產以追求多元化配置的趨勢「不會消失」。他說：「基於基本面因素，美元長期仍處於貶值路徑，且美股目前價位仍然偏高。」

路博邁（Neuberger Berman）多重資產共同投資長 Jeffrey Blazek 說：「和平協議計畫一旦達成，可能會引發美元對多數主要貨幣的拋售潮，並使非美股市表現優於美股。」

與此同時，油價飆漲對新興市場而言表現得格外痛苦，開發中國家股市指數上個月大跌 13%，創下六年來最差表現。新興市場貨幣指數則下跌近 3%。

荷寶（Aegon）資產管理美國跨資產和新興市場債務主管 Jeff Grills 說，去年「拋售美國」動能的逆轉，讓新興市場投資人必須因應油價高漲和地緣政治風險交織的複雜局面。他說：「我最大的顧慮在於這會演變成更艱難的局面，」並警告原油若逼向每桶 150美元，可能引發廣泛的經濟成長放緩。

川普近日的言論增加了重演似曾相似情節的可能性。交易者開始預期，如果市場崩跌過於劇烈，川普就會像去年關稅威脅時那樣翻轉立場。

富達國際（Fidelity International）投資組合經理人 Ian Samson 說：「如果石油產品能在陷入長期短缺之前，很快開始通過荷莫茲，市場將會化解疑慮而反彈；相反，如果衝突按目前形式持續數周甚至數月，除了美元現金外，恐怕將無處可躲。」