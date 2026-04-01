全球股市上演「荷莫茲希望」行情！分析師警告三大變數還在 別太樂觀

美國總統川普明確提出終結伊朗戰事的時間點，帶給投資人荷莫茲海峽即將恢復通行的希望，全球股市上演「荷莫茲希望」行情，顯示投資人在鬱悶許久後，雀躍於少數的好消息，但分析師提醒，現在還不能高興地太早，因為荷莫茲海峽是否會近期重啟、中東能源基礎設施的損害、企業獲利能否如預期亮眼，都還不明朗。

川普3月31日表示，華府可能「兩到三周內」結束對伊朗的軍事行動，「不管有沒有達成協議」，美國都會離開伊朗，他將在美東時間4月1日晚間9時（台北時間4月2日上午9時）發表演說，「提供對伊朗局勢的重要更新」，為他從伊朗戰事開打以來，首度發表這類演說。

另據美聯社報導，中國大陸和巴基斯坦也提出終結敵意並恢復荷莫茲海峽通行的五點計畫，增添市場的樂觀氛圍，美股三大指數同步締造今年來最佳單日表現，道瓊工業指數漲逾千點。

亞股1日早盤也全面勁揚，日經225指數狂漲逾2,000點，南韓Kospi指數跳漲逾6%，台股漲逾千點。

Cumberland顧問公司共同創辦人寇托克（David Kotok），「我稱此為『荷莫茲希望』行情」，「市場認為這是轉捩點」。Schwab金融研究中心（SCFR）總體研究與策略主管高登（Kevin Gordon）認為，當前市場完美體現最近的窒悶環境，一樣都能在瞬間豬羊變色。

不過，高登也提醒，目前對於中東能源基礎設施受損情況，仍缺乏精確資訊，也還不確定未來是否加強安全措施。投資人也突然轉向更聚焦成長憂慮、而非高油價帶來的通膨憂懼。

此外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）1日表示，在荷莫茲海峽內、卡達北方處一艘油輪遭不明發射物擊中，使伊朗戰事開打以來，在波灣內或周邊遭擊中的船舶增加到超過20艘。伊朗媒體報導，伊朗的Mobarakeh鋼鐵設施在3月31日遭攻擊，為一周來第二度受攻擊。

法盛投資管理公司（Natixis）投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）說，即便川普試圖對伊朗衝突找下台階，也未必保證會迅速回歸高油價，「我們正在和石油震撼的倒數計時賽跑」。他認為，這波漲勢並非真的值得信任，而且市場在月底和季底的波動常會加劇。

埃克森美孚（Exxon Mobil）首席經濟學家古斯皮德（Tyler Goodspeed）認為，目前的能源市場震撼，結構上和1973年阿拉伯石油禁運有相似之處，「我回顧過去的衰退時…我認為和1973年有相似之處，都在討論實體原油和實體天然氣並未流動」，但現在全球經濟的能源密集度已低於1970年代，各國也從兩次石油震撼學到建立戰略儲油的教訓。

目前美股的價位也因為華爾街不願調降獲利預期，而更具吸引力。FactSet資深盈餘分析師巴特斯（John Butters）指出，標普500指數以預估獲利計算的本益比在3月27日降到19.9倍，低於去年12月的22倍，而且分析師預估的標普500指數成分企業第1季獲利年增率為13%，比上周的12.8%還高。

法盛的梅爾森說，在戰爭不確定性下，華爾街的立場與聯準會（Fed）相似，傾向維持預測不變，但若美國汽油價格盤盤旋在每加侖4美元以上更久，開始侵蝕利潤，情況可能改變。