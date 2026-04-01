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南韓3月出口成長40年來最旺！晶片狂增151% 無懼油價飆漲和中東風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓3月半導體出口較去年同期大增151.4%，達到328 億美元，再創歷史新高。
南韓3月半導體出口較去年同期大增151.4%，達到328 億美元，再創歷史新高。

南韓 3 月出口大幅成長48.3%，創下40年來最強勁成長，達到歷史新高861.3億美元，反映半導體需求強勁，即使在伊朗戰爭導致外部風險加劇之際依然表現亮眼。

產業通商部並公布，進口增長 13.2%，貿易順差257.4 億美元。經工作天數調整後的出口額也較去年同期勁增 41.9%。

半導體出口較去年同期大增151.4%，達到328 億美元，再創歷史新高。

石油產品出口近一個月美以對伊朗戰爭引發的油價飆漲帶動下，成長 54.9%。不過，根據貿易部的資料，3 月 13 日出口管制生效後，外銷有所下滑，其中汽油、柴油和煤油的出口分別較去年同期下降約 5%、11% 和 12%。

石化產品出口僅成長 5.8%，可見油價上漲僅部分反映在產品售價上。同樣受到出口管制的輕油（naphtha）3 月出口 大跌 22%。

就出口目的來說，對中國大陸的出口成長 64.2%，對美國和歐盟的出口則分別增長 47.1% 和 19.3%。對中東地區的出口則銳減 49.1%。

從最新統計結果來看，儘管能源價格飆漲和地緣政治不確定性導致利空罩頂，南韓出口動力目前仍維持完好。伊朗衝突推高了原油價格，導致進口支出增加，為這極其依賴海外能源供應的經濟體增添了通膨風險。

為了減輕中東危機對經濟造成的二度傷害，李在明政府已提出 26.2 兆韓元（約 170 億美元）的追加預算案來支持消費者和企業，其中包括補貼燃料成本，並對低收入戶和小商家伸出援手。

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