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聯合國：中東戰爭恐吞噬阿拉伯國家2025年經濟成長
聯合國今天示警，中東地區持續一個月的戰爭可能抹去阿拉伯國家去年所有經濟成長，並可能引發伊朗經濟「嚴重萎縮」。
法新社報導，在這場戰爭進入第五週，儘管美國聲稱談判正在進行，各方仍互相威脅之際，聯合國所屬的聯合國開發計畫署（United Nations DevelopmentProgramme）發布一系列報告。
聯合國開發計畫署指出，「近期中東軍事升級，暴露出阿拉伯國家的結構脆弱性」，並稱整個區域的國內生產毛額（GDP）預計將下降約3.7%至6.0%。
這相當於總計1200億至1940億美元的GDP損失，甚至「超過2025年整個區域累計的經濟成長」。
報告指出，對伊朗而言，這場戰爭可能「引發嚴重經濟萎縮」。經濟模擬顯示，相較於沒有戰爭的局面，「實質GDP成長可能下降8.8至10.4個百分點」。
報告估計，伊朗可能有350萬人至410萬人跌入貧窮線以下，貧窮率可能升高至41%。
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