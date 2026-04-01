快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合國：中東戰爭恐吞噬阿拉伯國家2025年經濟成長

中央社／ 紐約聯合國總部31日綜合外電報導

聯合國今天示警，中東地區持續一個月的戰爭可能抹去阿拉伯國家去年所有經濟成長，並可能引發伊朗經濟「嚴重萎縮」。

法新社報導，在這場戰爭進入第五週，儘管美國聲稱談判正在進行，各方仍互相威脅之際，聯合國所屬的聯合國開發計畫署（United Nations DevelopmentProgramme）發布一系列報告。

聯合國開發計畫署指出，「近期中東軍事升級，暴露出阿拉伯國家的結構脆弱性」，並稱整個區域的國內生產毛額（GDP）預計將下降約3.7%至6.0%。

這相當於總計1200億至1940億美元的GDP損失，甚至「超過2025年整個區域累計的經濟成長」。

報告指出，對伊朗而言，這場戰爭可能「引發嚴重經濟萎縮」。經濟模擬顯示，相較於沒有戰爭的局面，「實質GDP成長可能下降8.8至10.4個百分點」。

報告估計，伊朗可能有350萬人至410萬人跌入貧窮線以下，貧窮率可能升高至41%。

延伸閱讀

中東這國可能正式參戰打伊朗！助川普「動武打通荷莫茲」

川普要波灣盟友分攤軍費

中東戰爭波及陸…分析曝：與其擔心伊朗政權顛覆 更憂慮自身經濟受衝擊

美媒曝私下促川普續戰伊朗 波灣盟邦意向一次看

相關新聞

全球股市上演「荷莫茲希望」行情！分析師警告三大變數還在 別太樂觀

美國總統川普明確提出終結伊朗戰事的時間點，帶給投資人荷莫茲海峽即將恢復通行的希望，全球股市上演「荷莫茲希望」行情，顯示投資人在鬱悶許久後，雀躍於少數的好消息，但分析師提醒，現在還不能高興地太早，因為荷莫茲海峽是否會近期重啟、中東能源基礎設施的損害、企業獲利能否如預期亮眼，都還不明朗。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

伊朗戰火粉碎投資人對川普一年來關稅投資布局 資金重回美國避險

美國總統川普發動所謂「解放日」關稅、撼動全球金融市場以來，時隔整整一年，當初因關稅而生的一套投資策略，如今卻又束之高閣。

南韓3月出口成長40年來最旺！晶片狂增151% 無懼油價飆漲和中東風險

南韓 3 月出口大幅成長48.3%，創下40年來最強勁成長，達到歷史新高861.3億美元，反映半導體需求強勁，即使在伊朗戰爭導致外部風險加劇之際依然表現亮眼。

首度開放散戶參與管道！OpenAI創史上最大私募案 籌得1,220億美元

OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元，其中包含首度向散戶投資人籌得逾30億美元，並且使公司估值達到8,520億美元。這不但是OpenAI迄今規模最大一輪融資，也創下企業史上私募融資紀錄，將有助於支應在晶片、資料中心與人才方面的高昂支出。

Nike本季業績展望意外下滑 盤後股價大跌…戰爭衝擊EMEA和大陸需求

運動品牌耐吉（Nike）預測本季營收意外下滑，加劇投資人對於伊朗戰爭衝擊轉型計畫的疑慮，周二盤後股價應聲大跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。