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Nike本季業績展望意外下滑 盤後股價大跌…戰爭衝擊EMEA和大陸需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Nike預估大中華地區本季度營收預下滑約 20%。路透
Nike預估大中華地區本季度營收預下滑約 20%。路透

運動品牌耐吉（Nike）預測本季營收意外下滑，加劇投資人對於伊朗戰爭衝擊轉型計畫的疑慮，周二盤後股價應聲大跌。

Nike 財務長傅蘭德（Matt Friend）周二在法說會上表示，自 3 月開始的公司會計年度第4季，營收預料會降 2%至 4%，且這波低迷態勢可能持續至全年。分析師原先預期本季度營收至少會有 2% 的成長。

Nike 表示，受戰爭引發的促銷活動和交通中斷影響，歐洲及中東地區的庫存水準有所升高。這些不利因素，加上大中華地區及其他領域業績疲軟，壓倒北美市場強勁的業績。

Nike經營層正全力推動籃球和跑步等運動項目，讓 Nike 的核心業務重回正軌，但因中國大陸市場和旗下品牌 Converse 營收下滑超出預期，扭轉衰退頹勢的壓力日益沉重。執行長希爾（Elliott Hill）重申，Nike 正針對「個別國家」和「各項運動」逐一加強。

希爾在法說會上說：「這是一項複雜的工作，部分進度比我預期的還要慢，但轉型方向明確，且情勢確實迫在眉睫，不過基礎正在穩固，」

Nike周二盤後股價大跌9%。截至周二收盤，今年以來已累計下跌 17%。

Nike 上季度營收為 113 億美元，優於彭博彙整的分析師平均預期，但和去年同期持平。

彭博行業研究資深分析師 Poonam Goyal 指出：「戰爭可能衝擊到歐洲、中東及非洲（EMEA）地區，關稅也會衝擊毛利率。」她預測相關壓力「近期仍將持續」。

種種挑戰包括大中華地區，本季度營收預料下滑約 20%。由於經濟放緩、房地產危機和勞動市場不確定性導致消費者縮減開支，中國大陸市場近年來頻頻祭出折扣。此外，市場競爭也日益加劇。

運動生活系列（Sportswear）是上季度另一個引發疑慮的領域，折扣居高不下。這事業營收出現雙位數衰退。

希爾說：「回歸健康的運動生活業務，對我們的重拾業績極為重要，因為這將持續成為整體市場和本公司整體成長不可或缺的一環。」

Nike 中東 大陸

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