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川普稱伊朗戰事很快將結束 日韓股市早盤大漲

中央社／ 東京1日綜合外電報導

美國總統川普表示，與伊朗的戰爭可能將在大約兩週內結束，日股基準日經225指數今天早盤上漲逾3%，韓國股市基準KOSPI指數也大漲近5%。

法新社報導，日經指數上漲3.29%，至52742.62點；KOSPI指數則上漲4.83%，至5296.29點。

川普告訴「紐約郵報」（New York Post），他認為與伊朗的戰爭可能很快將結束，其他國家可在沒有美軍協助下，讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放。

他說，其他國家可以自行解決荷莫茲海峽問題。伊朗已封鎖荷莫茲海峽31天，導致全球能源價格攀升。

川普說：「我認為海峽會自動開放，但我的態度是，我已經徹底摧毀這個國家。他們已經沒有力量了，讓那些使用這條海峽的國家自行打通…因為我想不管誰掌控石油，都會非常樂意開放這條海峽。」

荷莫茲海峽 日股

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