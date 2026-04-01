微軟攜手雪佛龍及Engine No. 1 簽訂供電協議

OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元，其中包含首度向散戶投資人籌得逾30億美元，並且使公司估值達到8,520億美元。這不但是OpenAI迄今規模最大一輪融資，也創下企業史上私募融資紀錄，將有助於支應在晶片、資料中心與人才方面的高昂支出。

2026-04-01 10:08