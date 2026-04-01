快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟攜手雪佛龍及Engine No. 1 簽訂供電協議

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

微軟（Microsoft）、雪佛龍（Chevron）以及投資基金Engine No. 1今天表示，三方已就發電與電力供應簽訂排他協議。

路透社報導，包括微軟在內的科技公司正爭相確保電力供應，以支應快速擴張的資料中心，滿足ChatGPT與Copilot等生成式人工智慧（AI）服務的需求。

這3家公司在聲明中表示：「目前尚未敲定任何商業條款，現階段亦未達成最終協議。」

雪佛龍和Engine No. 1去年就已宣布建立合作夥伴關係，計劃在美國的資料中心旁興建天然氣發電廠，且兩家公司預計採用電力服務公司GE Vernova的渦輪機。

根據彭博報導，這份長期協議與一座擬在德州西部興建的天然氣發電廠相關，預估成本約為70億美元。

彭博報導指出，這座發電廠初期將產生2500兆瓦（MW）的電力，將為大型資料中心園區供電。

微軟

延伸閱讀

微軟投資泰國320億 鴻海、廣達等協力廠迎新訂單

電力相關產品 法人按讚

Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

Meta資料中心投資大加碼 廣達、鴻海等有望沾光

相關新聞

巴菲特憂銀行體系「劇院失火」恐慌重演 加碼示警伊朗核武將引發災難

波克夏董事長巴菲特警告說，他觀察到銀行體系開始出現脆弱的跡象，此時，銀行體系與非銀行機構之間的連結日益緊密。對於中東情勢，巴菲特也警告說，核武擴散正讓世界變得更加危險，並表示若伊朗取得核彈，將提高爆發災難性衝突的風險。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

首度開放散戶參與管道！OpenAI創史上最大私募案 籌得1,220億美元

OpenAI已完成新一輪融資交易，向投資者籌得1,220億美元，其中包含首度向散戶投資人籌得逾30億美元，並且使公司估值達到8,520億美元。這不但是OpenAI迄今規模最大一輪融資，也創下企業史上私募融資紀錄，將有助於支應在晶片、資料中心與人才方面的高昂支出。

Nike本季業績展望意外下滑 盤後股價大跌…戰爭衝擊EMEA和大陸需求

運動品牌耐吉（Nike）預測本季營收意外下滑，加劇投資人對於伊朗戰爭衝擊轉型計畫的疑慮，周二盤後股價應聲大跌。

甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

甲骨文（Oracle）在3月31日開始大幅裁員，已告知員工該公司將裁撤數千個職位，值此之際，甲骨文持續為建設AI基礎設施投入龐大資本，導致股價已大幅下跌。

台積電ADR大漲6.8% 較台北交易溢價23.1%

台積電ADR周二大漲6.8%，收在337.95美元，較台北交易溢價23.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。