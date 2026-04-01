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微軟攜手雪佛龍及Engine No. 1 簽訂供電協議
微軟（Microsoft）、雪佛龍（Chevron）以及投資基金Engine No. 1今天表示，三方已就發電與電力供應簽訂排他協議。
路透社報導，包括微軟在內的科技公司正爭相確保電力供應，以支應快速擴張的資料中心，滿足ChatGPT與Copilot等生成式人工智慧（AI）服務的需求。
這3家公司在聲明中表示：「目前尚未敲定任何商業條款，現階段亦未達成最終協議。」
雪佛龍和Engine No. 1去年就已宣布建立合作夥伴關係，計劃在美國的資料中心旁興建天然氣發電廠，且兩家公司預計採用電力服務公司GE Vernova的渦輪機。
根據彭博報導，這份長期協議與一座擬在德州西部興建的天然氣發電廠相關，預估成本約為70億美元。
彭博報導指出，這座發電廠初期將產生2500兆瓦（MW）的電力，將為大型資料中心園區供電。
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