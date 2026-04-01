美人道放行 俄油輪到港73萬桶原油暫解古巴危機

美國放寬對古巴石油封鎖後，一艘俄羅斯油輪今天停靠古巴的馬坦薩斯港（Matanzas），向這個正陷入危機的島國運送今年1月以來的第一批原油。

這艘受到美國制裁、名為「阿納托利．科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）油輪從俄羅斯出發歷經三週航行而來，今晨駛入古巴首都哈瓦那（Havana）以東的馬坦薩斯港，運送73萬桶原油。

美國總統川普決定讓俄羅斯運送原油，避免了與莫斯科的對抗，並為這個經歷停電、燃料配給及公共交通縮減的國家提供暫時性紓解。

49歲的藥局員工李維羅（Yoanna Rivero）對法新社表示：「國家能收到石油真的很好，因為我們正面臨危機，確實需要。」

等待俄羅斯油輪到來的76歲保全員塞拉諾（FelipeSerrano）說：「這對我們能夠生存至關重要，因為國家已經陷入停頓。」

不過，分析人士指出，這批原油只能為古巴帶來短暫的喘息。

在美利堅大學（American University）任教的古巴經濟學家托瑞斯（Ricardo Torres）說：「這可以暫時緩解，但遠遠無法解決國家目前面臨的嚴重短缺。」

古巴國家石油公司（CUPET）副總培瑞斯（IrenaldoPerez）告訴官方媒體，這批俄羅斯原油將被煉製成汽油、柴油以及發電用燃油。

分析人士認為，煉製與分配可能需要約三週時間。

古巴外交部在社群平台X上發文感謝俄羅斯的支持，表示「這項寶貴援助是在美國施加能源封鎖、試圖扼殺古巴人民之際到來的。」

曾表示考慮「接管」古巴的川普稱，他不反對俄羅斯或其他國家向古巴運送石油，因為古巴人民「必須生存」。

白宮否認美國制裁政策出現改變。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說：「我們允許這艘船前往古巴，是為了提供古巴人民的人道需求。這類決策是依個別情況做出。」

克里姆林宮表示，運送這批原油事先已與華府討論過。

美國今年1月推翻委內瑞拉社會主義領袖馬杜洛（Nicolas Maduro）後，古巴石油供應被切斷，而川普也威脅對向古巴運送原油的國家課徵關稅。

在川普警告「古巴會是下一個」下，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）3月證實，雙方官員已進行會談。

華府無黨派政策組織「古巴研究小組」（CubaStudy Group）執行董事艾雷洛（Ricardo Herrero）指出，限制石油供應的目的，是迫使古巴「在談判桌上做實質的讓步，這個策略是要把體制推到臨界點，但不是要引發全面性的社會或人道崩潰…這一切都符合一種想法，即美國握有所有籌碼，並將決定何時堅持、何時退讓，以及何時全力出擊」。

艾雷洛表示，這批原油只是古巴盟友俄羅斯提供的「另一筆捐助」，但他懷疑莫斯科是否願意長期援助古巴經濟。

他說：「這不會幫助經濟復甦，這只是人道援助而已。」